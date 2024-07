Việt Nam đang là "gà đẻ trứng vàng" cho Aeon

25/07/2024 9:42 AM (GMT+7)

25/07/2024 9:42 AM (GMT+7)

Aeon bội thu tại thị trường Việt Nam

Mới đây, Tập đoàn Aeon vừa công bố báo cáo tài chính giai đoạn 1/3 - 31/5.

Kết quả cho thấy doanh thu Aeon trên tất cả thị trường đạt 109,43 tỷ yên, lợi nhuận hoạt động 15,47 tỷ yên, tương ứng tăng trưởng 3,7% và 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Aeon Mall kinh doanh rất thành công tại Việt Nam. Ảnh: Aeon

Trong thời gian trên, thị trường Việt Nam đạt hơn 4 tỷ yên, tương đương hơn 640 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, nếu tính trung bình mỗi ngày, Aeon "bỏ túi" 7 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Lợi nhuận cũng tăng 21,9% so với cùng kỳ, đạt hơn 1,3 tỷ yên, tương đương với 210 tỷ đồng, chiếm 92% lợi nhuận toàn khu vực Đông Nam Á.

"Ông lớn" Aeon cho biết với mức doanh thu và lợi nhuận trên, Việt Nam đứng đầu các quốc gia Aeon liên doanh trong khu vực Đông Nam Á. So với thị trường nước ngoài, Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc.

Đánh giá hoạt động tại Việt Nam, Công ty TNHH Aeon Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần và doanh số bán hàng đều tăng trưởng, lần lượt tương ứng 110,8% và 108,5% nhờ sức mua lớn dịp Tết Nguyên đán.

Theo Aeon, nền kinh tế khó khăn đầy thách thức khiến tâm lý khách hàng bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, để thị trường Việt Nam hoạt động hiệu quả, đạt được doanh thu khủng, Aeon đã tập trung vào sự khác biệt của sản phẩm về may mặc, thực phẩm so với các đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, công ty còn thực hiện thành công chiến lược, chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng.

Aeon tham vọng bành trướng tại Việt Nam

Việt Nam được xem là thị trường thương mại đầy tiềm năng của các ông trùm bán lẻ trên thế giới. Những năm trở lại đây, trung tâm thương mại dần trở thành địa điểm mua sắm, giải trí của người tiêu dùng Việt. Cuối tuần là thời điểm thường xuyên đông khách đến tham quan, mua sắm, ăn uống.

Năm 2014, Aeon bắt đầu bước chân vào thị trường bán lẻ Việt Nam, mở trung tâm thương mại đầu tiên là Aeon Mall Tân Phú, TP.HCM. Sau 10 năm hoạt động, "ông trùm" bán lẻ Nhật Bản đã liên tục mở rộng, nâng quy mô lên 6 trung tâm thương mại.

Người tiêu dùng Việt mua sắm tại Aeon. Ảnh: Phúc Minh

Khu vực phía Nam có Aeon Mall Bình Tân, Aeon Mall Tân Phú, Aeon Mall Bình Dương Canary. Tương tự ở miền Nam, các trung tâm thương mại khu vực phía Bắc cũng rất sôi động, gồm Aeon Mall Long Biên, Aeon Mall Hà Đông, Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân.

Aeon cho biết hoạt động trọng tâm của năm 2024 của họ là chuẩn bị khai trương Aeon Mall Huế với tổng diện tích mặt bằng hơn 86.000 m2. Đây là trung tâm thương mại thứ 7 của Aeon tại Việt Nam, đồng thời là trung tâm thương mại đầu tiên của tập đoàn đặt tại khu vực miền Trung.

Cách đây 2 tháng, Tập đoàn Aeon tiếp tục bành trướng đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long với dự án trung tâm thương mại thứ 8 - Aeon Tân An tại TP.Tân An, tỉnh Long An. Theo dự kiến, trung tâm thương mại sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2025.

Theo ông Furusawa Yasuyuki - Tổng giám đốc Aeon Việt Nam, trung tâm thương mại Aeon Tân An đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược tăng tốc mở rộng của tập đoàn tại Việt Nam.

Phối cảnh Aeon Tân An dự kiến ra mắt năm 2025. Ảnh: Aeon

"Ông lớn" bán lẻ Nhật Bản cho biết trong năm nay, bên cạnh việc tăng cường khai trương các trung tâm thương mại lớn khắp Việt Nam, Aeon tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng các điểm mua sắm đa dạng mô hình lẫn quy mô. Không chỉ bày bán trong các trung tâm mua sắm của Aeon mà còn tổ chức hoạt động kinh doanh tại các trung tâm thương mại của các đối tác khác. Siêu thị Aeon ở quận 7, TP.HCM mới đây là một điển hình.



Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Nhật Bản vào năm ngoái, ông Akio Yoshida, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Aeon cho biết tính đến năm 2023, Việt Nam là thị trường ngoại được tập đoàn Aeon rót vốn đầu tư cao nhất gần 1,2 tỷ USD. Ông cũng cho biết trong thời gian tới, Aeon sẽ xây dựng 20 trung tâm thương mại tập trung kinh doanh siêu thị và các loại hình vui chơi giải trí.