200.000 hộp sữa theo học sinh đến trường

Ngày khai giảng đặc biệt cùng Vinamilk

Nằm cách xa trung tâm thành phố Bến Tre, Trường tiểu học Bảo Thạnh (xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) là ngôi trường thuộc xã vùng sâu - vùng xa, là 1 trong 45 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo của cả nước.

Thầy Phạm Ngọc Toàn – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2024-2025, trường có 752 học sinh thì có đến 145 em thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo. Nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thể phải dừng việc học do ba mẹ không có điều kiện cho con đến trường.

Đại diện Vinamilk & Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (bên trái) trao bảng tượng trưng phần hỗ trợ hơn 135.000 hộp sữa cho đại diện Sở Lao động thương binh & xã hội tỉnh Bến Tre nhân ngày khai giảng 5/9

Trường có một cơ sở chính và 3 điểm trường nhỏ, nhưng đã xuống cấp về cơ sở vật chất và điều kiện giảng dạy. Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng của nhà trường và sự hợp tác chặt chẽ của phụ huynh, năm học mới 2024-2025 này, trường Bảo Thạnh đã tiếp nhận đủ lượng học sinh nhập học như nhiều trường học khác trên toàn quốc.



Nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh trên con đường theo đuổi tri thức, Vinamilk và Quỹ BTTEVN đã phối hợp tổ chức một sự kiện khai giảng đặc biệt để chào đón năm học mới. Không chỉ được trang trí cờ hoa đẹp hơn so với mọi năm, lễ khai giảng của học sinh Trường tiểu học Bảo Thạnh năm nay còn có thêm gần 17.000 hộp sữa tươi Vinamilk đến từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam (gọi tắt là Quỹ sữa) và nhiều món quà đặc biệt đón các em đến trường.

"Do điều kiện kinh tế khó khăn, vấn đề dinh dưỡng của đa phần học sinh ở đây còn nhiều hạn chế. Đến thăm các điểm trường lẻ, nằm ở cách xa trung tâm xã, tôi thực sự chạnh lòng khi thấy các em có vóc dáng thấp bé hơn nhiều so với học sinh đồng trang lứa. Nguồn sữa do chương trình Quỹ sữa hỗ trợ là sự động viên rất lớn dành cho học sinh, các thầy cô giáo chúng tôi cũng cảm thấy vui lây niềm vui của các con. Hy vọng việc uống sữa đều đặn sẽ giúp các con bổ sung những dưỡng chất cần thiết và thông qua chương trình này, cũng sẽ giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc uống sữa, giúp trẻ phát triển tối đa cả thể chất lẫn trí tuệ", ông Toàn nói.

Một ngày khai giảng đặc biệt với nhiều niềm vui từ Quỹ sữa và Vinamilk dành cho các em học sinh Bến Tre

Bên cạnh việc hỗ trợ sữa cho các em, Vinamilk cũng dành tặng nhà trường Tủ sách Vươn cao Việt Nam, với gần 1.000 quyển sách – vở, hàng trăm bộ dụng cụ học tập và 5 máy laptop để các em học sinh thực hành môn tin học và tiếp cận kho thông tin, kiến thức vô hạn từ internet. Toàn bộ tủ sách này đến từ sự chung tay đóng góp của chính nhân viên Vinamilk, thông qua chương trình vận động nội bộ "Trao cuốn sách mới, đón em tới trường".

Các em học sinh trải nghiệm các laptop mới trong khu vực tủ sách Vươn cao Việt Nam của Vinamilk