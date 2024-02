Xem xét xử lý công ty du lịch bỏ rơi du khách Đài Loan ở Phú Quốc

Ngày 17/2, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Kiên Giang cho biết đã làm việc với Winner. Thanh tra Sở đang xem xét và xử lý vi phạm hành chính đối với công ty này về hành vi kinh doanh dịch vụ lữ hành “không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định".

Một bãi biển ở Phú Quốc. Ảnh tư liệu





Thanh tra Sở tiếp tục thu thập thông tin, chứng cứ để làm rõ các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Công ty Winner và Công ty We Love tour vì gây ảnh hưởng ảnh hưởng đến quyền lợi của du khách cũng như hình ảnh du lịch Phú Quốc (Kiên Giang) nói riêng và Việt Nam nói chung.

Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái thông tin: Trên website địa chỉ www.focustaiwain.tw (Đài Loan, Trung Quốc), đăng tải bài viết “Hỗ trợ khách du lịch Đài Loan bị mắc kẹt tại Việt Nam”; phản ánh việc nhóm du khách Đài Loan đã đặt các gói tour với Công ty We Love tour có trụ sở tại Đài Bắc.

Khi đoàn khách đến Phú Quốc, được Công ty Winner tiếp nhận và thông báo mỗi cá nhân sẽ phải trả thêm 720 USD/người để được tiếp tục cung cấp dịch vụ du lịch hoặc sẽ dừng phục vụ. Yêu cầu này bị khách trong đoàn phản ứng và đã được phản ánh trên mạng xã hội. Vụ việc trên được truyền tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng ở trong và ngoài nước.

Sở Du lịch Kiên Giang đã làm việc với Công ty Winner để làm rõ các nội dung nêu trên nhằm duy trì môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, hấp dẫn, bảo đảm quyền lợi của các bên trong hoạt động du lịch, đồng thời có thông tin chính thức tới cơ quan truyền thông.

Qua kiểm tra, xác minh, Công ty Winner (trụ sở chính tại số 23, tổ 2, ấp 4, xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) có Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Quốc tế số 91-015/2019/TCDL-GP LHQT, do Tổng cục Du lịch (nay là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) cấp ngày 25/1/2019.

Vào ngày 12/9/2023, Công ty Winner có biên bản xác nhận hợp đồng với Công ty We Love tour, trụ sở tại Đài Bắc (Công ty We Love tour) và ngày 24/1/2024 Công ty Winner gửi 10 bảng báo giá phục vụ 10 đoàn khách cho Công ty We Love tour. Tuy nhiên, 2 công ty không thống nhất được thỏa thuận nên ngày 31/1/2024, Công ty Winner đơn phương gửi thông báo dừng cung cấp dịch vụ đến Công ty We Love tour nhưng phía đối tác không xác nhận, phản hồi.

Ngày 9/2/2024, đoàn khách của Công ty We Love tour đến sân bay Phú Quốc nhưng không có xe và hướng dẫn viên đón. Công ty We Love tour đã liên hệ với Công ty Winner để phục vụ 292 du khách tham quan tại Phú Quốc. Winner đã đồng ý, thỏa thuận với We Love tour và liên hệ thuê xe đón, đặt phòng cho đoàn khách.

Tuy nhiên, trong quá trình phục vụ, phía We Love tour không thanh toán như đã thỏa thuận nên Winner yêu cầu đoàn khách thanh toán bổ sung 720 USD/người (tương đương 22.680 Đài tệ) và đã liên hệ thỏa thuận với Công ty We Love tour.

Phía We Love tour phản hồi sẽ thông báo với du khách thanh toán và gửi hóa đơn về Công ty We Love tour và hoàn trả lại chi phí qua thẻ của mỗi người sau khi trở lại Đài Loan (Trung Quốc). Công ty Winner đã thỏa thuận được với 90 khách du lịch đồng ý và nhận thanh toán qua thẻ của khách khoảng 1,8 triệu Đài tệ (tương đương hơn 1,44 tỷ đồng). Số khách còn lại không đồng ý thanh toán bổ sung.

Sở Du lịch Kiên Giang kết luận, Công ty Winner mặc dù đã thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn giữ số tiền đặt cọc trước đó là 700.000 Đài tệ (nhận vào ngày 18/1/2024), đồng thời vẫn phục vụ đoàn khách và thu phí dịch vụ. Điều này cho thấy Công ty Winner đã vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành “không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định.”

Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho hay, sau khi nắm được vụ việc, Sở phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố Phú Quốc đã hỗ trợ kịp thời nhóm du khách Đài Loan (Trung Quốc) trở về quê nhà đúng lịch trình.

Theo TTXVN