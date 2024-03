1,4 triệu lượt khách quốc tế đến TP.HCM trong 3 tháng đầu năm 2024

29/03/2024 11:00 AM (GMT+7)

Tính chung quý I, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 4,6 triệu lượt người, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19; số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 1,2 triệu lượt người, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Du lịch, khách quốc tế đến TP.HCM tháng 3/2024 đạt gần 481.000 lượt, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2023 (tháng 3/2023 là hơn 369.000 lượt), 3 tháng đầu năm 2024 đạt gần 1,4 triệu lượt, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2023 (3 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 1 triệu lượt), đạt 23% so với kế hoạch năm 2024.

Khách du lịch nội địa đến TP.HCM tháng 3/2024 ước đạt hơn 2,9 triệu lượt, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023 (tháng 3/2023 đạt gần 2,9 triệu lượt); 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 8 triệu lượt, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023 (3 tháng đầu năm 2023 là hơn 7,5 triệu lượt), đạt 21,2% so với kế hoạch năm 2024. Ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu năm 2024 sẽ đón 6 triệu khách quốc tế, 38 triệu khách quốc nội với tổng thu ước đạt 190.000 tỷ đồng.

Tổng thu du lịch tháng 3/2024 ước đạt 15.975 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023 (tháng 3/2023 là 14.878 tỷ đồng), 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 44.710 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023 (3 tháng đầu năm 2023 là 36.112 tỷ đồng), đạt 23,5% so với kế hoạch năm 2024.

Khách quốc tế đến TP.HCM 3 tháng đầu năm 2024 đạt gần 1,4 triệu lượt, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2023. Ảnh: Lê Giang.

Trong quý II/năm 2024, Sở Du lịch TP.HCM tham mưu UBND TP.HCM phê duyệt chiến lược phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2030. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển du lịch thông minh trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, TP.HCM tiếp tục triển khai sản phẩm du lịch đặc trưng của TP. Thủ Đức và các quận, huyện; phát triển sản phẩm du lịch đường thủy giai đoạn 2023-2024; xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đêm…

Theo Sở Du lịch, TP.HCM sẽ tập trung triển khai có hiệu quả công tác phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện trong quý II/2024. Trong đó, trọng tâm là Ngày hội du lịch TP.HCM lần 20 năm 2024, Lễ hội sông nước lần 2 năm 2024, tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch tại Đức… để thu hút du khách trong và ngoài nước mùa du lịch hè.

Với tín hiệu khởi sắc trên, ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu năm 2024 này sẽ đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch trên, Sở Du lịch TP.HCM sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, triển khai thực hiện chủ đề năm 2024 của Thành phố về Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.