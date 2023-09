Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (15/9): Bán giảm cổ phiếu đã có xu hướng tạo đỉnh và giảm dưới vùng hỗ trợ

15/09/2023 6:30 AM (GMT+7)

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua (14/9), VN-Index tiếp tục "hụt hơi" tại vùng đỉnh cũ 1.245 điểm, khiến thị trường tiếp tục rung lắc mạnh và nhanh chóng lùi về dưới mốc tham chiếu. Thanh khoản bán chủ động tăng mạnh ở nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB,… đã đè nặng lên chỉ số VN-Index, sau đó lan mạnh ra toàn thị trường khiến đa số ngành đều chìm trong sắc đỏ. Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán chịu áp lực giảm lớn nhất.

Kết phiên, VN-Index giảm 14,5 điểm, tương đương với 1,18%, xuống 1.223 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt 1,23 tỷ cổ phiếu, giá trị gần 27.000 tỷ đồng. Nếu tình cả 3 sàn. giá trị giao dịch đạt hơn 30.768 tỷ đồng.

Cổ phiếu DCM được khuyến nghị nhà đầu tư gia tăng với giá mục tiêu là 40.500 đồng/cổ phiếu. Ảnh: DCM

Nhà đầu tư nên chủ động hiện thực hóa lợi nhuận từng phần?

Trong phiên giao dịch hôm nay (15/9), thị trường chứng khoán được dự báo sẽ tiếp tục rung lắc và gặp phải áp lực bán. Vì vậy, nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị nên chủ động hiện thực hóa lợi nhuận từng phần.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), nhà đầu tư nên thu gọn lại danh mục, bán những cổ phiếu đã có xu hướng tạo đỉnh.

"Các nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu từ 30-40% tài khoản để có thể quản trị tối đa rủi ro. Thêm vào đó, nhà đầu tư nên ưu tiên việc cơ cấu, thu gọn lại danh mục, bán giảm những mã cổ phiếu đã có xu hướng tạo đỉnh và giảm dưới vùng hỗ trợ", chuyên gia VCBS, khuyến nghị.

Đồng quan điểm, Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) nhận định, trong ngắn hạn, thị trường đang trong nhịp điều chỉnh, rung lắc và nhà đầu tư ngắn hạn cần kiên nhẫn theo dõi diễn biến thị trường và duy trì tỷ trọng thấp.

Với nhà đầu tư trung, dài hạn, thì hoàn toàn cơ cấu xong danh mục, nếu muốn giải ngân thêm nhà đầu tư vẫn có thể giải ngân vào các phiên điều chỉnh, mục tiêu nên hướng tới các nhóm cổ phiếu đầu ngành, các cổ phiếu đang tích lũy và không bị điều chỉnh sâu, có kỳ vọng kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.



Chiến lược giải ngân trung - dài hạn nên là gia tăng giải ngân trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh giảm.

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì dự báo, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh trong các phiên tiếp theo trước nhằm thiết lập một mặt bằng giá vững chắc hơn với ngưỡng hỗ trợ gần được đặt quanh 1.21x điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị bán hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi sớm và chỉ mở mua một phần tỷ trọng trading trở lại trong các nhịp điều chỉnh về hỗ trợ.

Cổ phiếu SSI cũng được nâng giá mục tiêu lên 32.100 đồng/cổ phiếu

Còn theo Công ty Chứng khoán Agriseco, giai đoạn tới, thị trường có thể sẽ đi ngang với những phiên tăng giảm điểm xen kẽ trước khi xác định xu hướng mới. Vì vậy, nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu đầu ngành tại các vùng hỗ trợ. Ưu tiên một số nhóm ngành có kỳ vọng kết quả kinh doanh cuối năm hồi phục như nhóm chứng khoán, thép, bán lẻ.

Lưu ý nhà đầu tư hạn chế mua đuổi trong các phiên tăng mạnh để giảm thiểu rủi ro khi thị trường vẫn tiềm ẩn khả năng điều chỉnh.

Chọn mã chứng khoán nào phiên hôm nay (15/9)?

Trong phiên giao dịch hôm nay (15/9), mã chứng khoán DCM của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau được nhiều công ty chứng khoán quan tâm.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ước tính, kết quả kinh doanh quý III/2023 của DCM với doanh thu thuần đạt 3.387 tỷ đồng (giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 387 tỷ đồng (giảm 47%).

Tuy nhiên, điểm nhấn đầu tư với mã DCM, theo BVSC là do chi phí khấu hao sẽ giảm đáng kể từ quý IV/2023 do các nhà máy Ure DCM đã hết khấu hao từ cuối quý III. Cụ thể, ước tính chi phí khấu hao hàng năm của nhà máy Ure dao động từ 1.000 – 1.200 tỷ đồng mỗi năm (tương đương 50%, 26% và 65% lợi nhuận trước thuế năm 2021-2022-2023). Ước tính chi phí khấu hao trong năm 2024 sẽ giảm 877 tỷ đồng so với 2023.

Vì vậy, BVSC nhận định việc hết khấu hao nhà máy Ure là đòn bẩy giúp DCM có lợi nhuận tăng trưởng mạnh 61% trong 2024.

Bên cạnh đó, DCM có năng lực tài chính mạnh mẽ với số dư tiền mặt ròng 10.200 tỷ trong khi đó tỷ lệ nợ ròng/vốn CSH là -92,1% vào cuối quý II/2023. Vì thế, BVSC ước tính lợi nhuận sau thuế của DCM duy trì ở mức 1.700–2.200 tỷ đồng trong giai đoạn 2024–2028, duy trì dự báo cổ tức giai đoạn 2024-2028 là 2.500–3.000 đồng/cp (lợi suất cổ tức 7- 8%), tương ứng tỷ lệ chi trả cổ tức trên lợi nhuận trung bình là 75% trong giai đoạn 2024-2028.

Từ đó, BVSC ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế Cổ đông công ty mẹ của DCM trong năm 2024 (theo kịch bản cơ sở: tỷ trọng sản lượng khí đầu vào PVN và Petronas là 70:30, ước tính giá khí 8,7 USD/mmbtu) lần lượt đạt 14.041 tỷ đồng (tăng 10,6% so với năm trước) và 2.301 tỷ đồng (tăng trưởng 61%).

Ở mức giá hiện tại, DCM đang giao dịch tại mức P/E 2024 là 7,2x; thấp hơn mức trung bình 5 năm ngành phân bón là 9,7x.

Với phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) và P/E, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cho DCM với giá mục tiêu là 40.500 đồng/cổ phiếu – tỷ suất sinh lời là 18,6% với kỳ vọng thị trường phân bón tiếp tục phục hồi và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ổn định từ 2.300-2.500 tỷ/năm trong giai đoạn 2024-2028 sau khi hết khấu hao trong 2023.

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) thì khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho SSI của CTCP Chứng khoán SSI.



Cụ thể, VCSC nâng giá mục tiêu thêm 18,0% lên 32.100 đồng/cổ phiếu cho SSI nhưng hạ khuyến nghị từ mua xuống phù hợp thị trường.

Về quan điểm đầu tư, VCSC nâng giá mục tiêu của SSI chủ yếu do (1) mức tăng 7,6% trong dự phóng tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2027 (tương ứng tăng 9,8%/10,6%/6,0%/6,9%/6,9% cho các năm 2023/24/25/26/27), (2) mức tăng trong giả định về tốc độ tăng trưởng trung hạn của SSI từ 8% lên 10% và (3) mức tăng trong giả định về P/B mục tiêu của SSI từ 2,3 lần lên 2,5 lần.

Từ đó, VCSC nâng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 của SSI thêm 9,8% lên 2,1 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 21,3% so với năm trước) chủ yếu do (1) mức tăng 16,2% trong dự báo doanh thu từ mảng môi giới và (2) mức tăng 7,3% trong dự báo doanh thu mảng cho vay ký quỹ, một phần bù đắp cho mức giảm 8,5% trong dự báo lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM).