Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (13/9): Nhà đầu tư chú ý nhóm cổ phiếu chứng khoán, thép, phân đạm

13/09/2023 6:30 AM (GMT+7)

Trái với dự báo trước đó của nhiều công ty chứng khoán, phiên giao dịch ngày 12/9, VN-Index bất ngờ "quay xe" tăng điểm trong phiên chiều khiến nhà đầu tư ngỡ ngàng.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng gần 22 điểm (+1,78%), chốt tại 1.245,44 điểm; VN30-Index tăng tới 25,12 điểm (+2,04%), lên 1.255 điểm khi toàn bộ 30 mã của nhóm này đều đóng cửa trong sắc xanh, tím. Chỉ số HNX-Index cũng ghi nhận mức tăng 4,99 điểm, lên 256,32 điểm (+1,98%).

Tổng giao dịch toàn thị trường đạt 25.780 tỷ đồng, giảm 28,3% so với phiên trước và giảm 2,67% so với giá trị bình quân 10 ngày. Đáng chú ý là nhà đầu tư nước ngoài sau vài phiên bán ròng mạnh đã quay lại mua ròng nhẹ 153 tỷ đồng, tập trung vào các mã PDR, SSI, VCB, VHM…

Nhóm cổ phiếu phân đạm được khuyến nghị nhà đầu tư quan tâm phiên hôm nay (13/9)

Nhà đầu tư được khuyến nghị chiến lược gì phiên hôm nay?

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), các yếu tố hỗ trợ cho thị trường đi lên trong trung và dài hạn tiếp tục được duy trì và chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn nên giữ tâm lý thận trọng, bám sát thị trường tại vùng đỉnh kháng cự quanh 1.240-1.250 điểm và chỉ gia tăng tỷ trọng khi thanh khoản mua chủ động gia tăng đột biến giúp VN-Index vượt lên trên khu vực đỉnh cũ.

"Các nhà đầu tư có thể chú ý đến các nhóm cổ phiếu đang thu hút dòng tiền như chứng khoán, thép, phân đạm", chuyên gia VCBS, khuyến nghị.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam thì nhận định, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và VN-Index có thể sẽ kiểm tra mức kháng cự 1.255 điểm trong phiên kế tiếp. Điểm tích cực là chỉ số nhóm bất động sản đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật cho nên thị trường có thể sẽ không xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh. Chưa kể, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn ở mức lạc quan nên rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, trong ngắn hạn, Yuanta Việt Nam khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.

SSI cũng là mã chứng khoán được khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc vị thế mua. Ảnh: SSI

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) thì khuyến nghị nhà đầu tư tránh hành động mua đuổi trong phiên hôm nay (13/9).



Theo CSI, trong phiên giao dịch ngày 12/9, dù VN-Index tăng rất mạnh song thanh khoản lại có phần sụt giảm, chưa thực sự hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của VN-Index. Khối lượng khớp lệnh phiên giao dịch này cũng sụt giảm so với 5 phiên trước và thấp hơn mức trung bình của 20 phiên. Vì vậy, dù bật tăng mạnh, song CSI chưa nhận thấy tín hiệu sự xác nhận về lượng để quay lại vị thế mua.

Do đó, CSI khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên sự thận trọng, tránh hành động mua đuổi, thậm chí căn bán chốt lời một phần danh mục đã mua ở mức hỗ trợ 1.224-1.229 điểm khi cổ phiếu về tài khoản.

Mã cổ phiếu nào cần quan tâm?

Theo khuyến nghị chung của các công ty chứng khoán, nhà đầu tư trong phiên giao dịch hôm nay (13/9), có thể chú ý đến các nhóm cổ phiếu đang thu hút dòng tiền như chứng khoán, thép, phân đạm.

Về các mã chứng khoán cụ thể, Công ty Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu NKG của Công ty CP Thép Nam Kim.

Theo MBS dự báo, lợi nhuận ròng của NKG có thể đạt 370 tỷ trong 2023 và tăng 67% trong 2024. Vì vậy, MBS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NKG, giá mục tiêu 26.150 đồng/CP, tiềm năng tăng giá 20% với những lý do chính sau: (1) kỳ vọng thị trường xuất khẩu phục hồi và là động lực tăng trưởng chính trong 2023-204, (2) Lợi nhuận ròng quay trở lại mức dương đạt 370 tỷ trong 2023 và tăng trưởng 67% trong 2024. NKG đang giao dịch ở mức P/B <1 và còn thấp hơn mức P/B trung bình 2 chu kỳ gần nhất.

Tuy nhiên, các rủi ro đối với khuyến nghị mã NKG bao gồm: Nhu cầu xuất khẩu sụt giảm tại EU, Mỹ và thị trường bất động sản nội địa phục hồi chậm hơn dự kiến.

Công ty Chứng khoán Agribank (AGR) thì khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu SSI.

Theo AGR, quan điểm đầu tư với SSI đến từ việc thị trường chứng khoán được kỳ vọng thuận lợi trong 6 tháng cuối năm 2023, thanh khoản thị trường cũng đã hồi phục khi giá trị giao dịch từ đầu quý III đạt khoảng 23 nghìn tỷ/phiên, cao hơn 65% so với 6 tháng đầu năm và hơn 50% so với cùng kỳ năm 2022. Đây sẽ là động lực cho SSI ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ và 6 tháng đầu năm nay.

Hiện dư nợ cho vay ký quỹ trên vốn chủ sở hữu của SSI chỉ khoảng 60%, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 167% và mức trần 200% theo quy định của bộ tài chính. Như vậy SSI còn nhiều dư địa để tăng trưởng doanh thu cho vay giao dịch ký quỹ khi thị trường hồi phục.

SSI là công ty chứng khoán có quy mô tổng tài sản lớn nhất ngành, có nhiều lợi thế khai thác khách hàng tổ chức và nước ngoài nhờ sản phẩm đồng bộ và tối ưu cho các nhóm khách hàng này, nhất là khi dòng vốn đầu tư toàn cầu dự kiến tiếp tục vào Việt Nam và triển vọng nâng hạng thị trường dần sáng sủa hơn khi KRX được đưa vào triển khai.

Do đó, AGR khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu SSI với giá mục tiêu 39.000 đồng/CP.

Một số mã chứng khoán khác như SAB của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco); MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank); PHR của Công ty CP Cao su Phước Hoà; TPB của Ngân hàng TPBank; PAN của Tập đoàn PAN; HDG của Tập đoàn Hà Đô)... được khuyến nghị nhà đầu tư quan tâm cân nhắc vị thế Mua trong phiên hôm nay.