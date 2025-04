Dùng đòn bẫy tài chính mua nhà, người trẻ nên cân nhắc mức vay bao nhiêu?

Giá nhà vượt khả năng tích lũy, nhiều người khó lòng mua nhà

Hiện nay, giá nhà tại TP.HCM đã tăng chóng mặt trong trong 10 năm qua, vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người lao động. Điều này khiến giấc mơ mua nhà của nhiều người càng khó lòng thực hiện.

Bà Cao Thị Thanh Hương - Quản lý Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu, Savills TP.HCM cho biết giá sơ cấp căn hộ tại TP.HCM trong quý 4/2024 đã tăng 33% theo năm, trong khi tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân của lao động trên cả nước theo ghi nhận của Tổng Cục thống kê vào năm 2024 chỉ ở mức 8,6%.

Trong khi đó, báo cáo thị trường bất động sản nhà ở của Cushman & Wakefield, phân khúc căn hộ tại TP.HCM trong quý 1/2025 tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới, đạt 4.691 USD (gần 120 triệu đồng) mỗi m2, tăng 28% so với quý trước và tăng 47% so với cùng kỳ 2024. Đây là mức giá bình quân căn hộ cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay.

Nhiều người khó lòng mua nhà vì giá bất động sản leo thang. Ảnh: Gia Linh

Dữ liệu về thị trường bất động sản TP.HCM và vùng lân cận 3 tháng đầu năm của DKRA Group, phân khúc căn hộ ghi nhận nguồn cung sơ cấp rơi vào khoảng 12,892 căn, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2024. Sức cầu thị trường ghi nhận tín hiệu khởi sắc, tăng 56% so với cùng kỳ. Phân khúc căn hộ cao cấp, hạng A chiếm 72.1% nguồn cung sơ cấp tại TP.HCM, trong khi phân khúc hạng B, hạng C tiếp tục vị trí chủ đạo nguồn cung tại các tỉnh giáp ranh. Mặt bằng giá bán sơ cấp ghi nhận mức tăng phổ biến dao động từ 2% - 5%.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh giá nhà tăng cao, nhóm người dưới 35 tuổi, giấc mơ sở hữu nhà ở càng trở nên xa vời. Với thu nhập trung bình và thời gian tích lũy ngắn ngủi, nhóm lao động trẻ đang phải đối mặt với bài toán nan giải làm sao để mua được nhà. Việc sở hữu căn hộ tầm trung giờ đây trở nên khó khăn với thu nhập phổ thông của một cặp vợ chồng trẻ nếu họ không có sự hỗ trợ từ gia đình hay các gói tín dụng phù hợp.

Nên cân nhắc mức vay mua nhà để giảm nhẹ áp lực

Trước thực trạng này, Chính phủ đã yêu cầu các ngân hàng cần có những chính sách tín dụng đặc thù, phù hợp với người mua nhà lần đầu, đặc biệt là người trẻ. Theo bà Hương, các gói vay nên kéo dài từ 20 đến 30 năm - tương đương với cả chu kỳ lao động của người vay để giúp họ giảm bớt gánh nặng trả nợ hàng tháng.

Bà Cao Thị Thanh Hương khuyến cáo người trẻ không nên "mạo hiểm" với khoản vay quá sức. Một khoản trả góp ổn định khoảng 1/3 thu nhập sẽ khả thi hơn rất nhiều so với mức một nửa thu nhập trở lên - ngưỡng đang khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ cảm thấy "đuối sức".

Người trẻ nên cân nhắc mức vay an toàn là tối đa 50% giá trị bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Với bối cảnh hiện nay, mức vay an toàn nên cân nhắc là tối đa 50% giá trị bất động sản - mức có thể giảm thiểu rủi ro tài chính và tâm lý trong dài hạn. Hơn hết, việc cân nhắc kỹ lưỡng khả năng trả nợ, lựa chọn dự án có pháp lý rõ ràng và chủ đầu tư uy tín là những bước đi không thể bỏ qua. Không ít trường hợp người mua đã gặp rắc rối với các dự án bị đình trệ hoặc chủ đầu tư không thực hiện cam kết hỗ trợ lãi suất.

Ngoài ra, bà Hương cho rằng người trẻ và người có thu nhập thấp hoàn toàn có thể kỳ vọng hoàn thành ước mơ sở hữu nhà ở với những thông tin tích cực từ chính sách nhà ở từ Chính phủ cũng như các dự án hạ tầng đô thị đang được gấp rút triển khai. Những thay đổi tích cực từ hệ thống pháp luật như Luật Đất đai, Luật Nhà ở hay Luật Kinh doanh Bất động sản đã góp phần khơi thông dòng chảy đầu tư vào nhà ở xã hội và nhà ở giá vừa túi tiền. Mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 là một kỳ vọng rất lớn, nhưng hoàn toàn khả thi nếu có sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng”.

Trong khi đó, đầu tư hạ tầng đô thị, điển hình như là các tuyến metro tại TP.HCM và Hà Nội cũng đang mở ra cơ hội giãn dân khỏi vùng lõi thành phố, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vùng ven với chi phí hợp lý và di chuyển thuận tiện, nhu cầu nhà ở cũng sẽ được san sẻ.