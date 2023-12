Bất ngờ doanh nghiệp ở Long An thưởng Tết 2024 với mức kỷ lục, có người nhận hơn 5,6 tỷ đồng

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, cơ quan này đã có báo cáo của 825 doanh nghiệp với 105.008 lao động trên địa bàn tỉnh về lương thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, mức tiền thưởng Tết 2024 bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Long An là 1 triệu đồng/người. Trong đó, cao nhất là gần 7 triệu đồng/người; thấp nhất 500.000 đồng/người (đối với người lao động mới vào làm việc dưới 12 tháng).

Một doanh nghiệp ở Long An bất ngờ công bố thưởng Tết 2024 kỷ lục, có người nhận hơn 5,6 tỷ đồng. Ảnh: Tazmo

Đáng chú ý, xuất hiện một doanh nghiệp nước ngoài thưởng Tết cho một người lao động là quản lý, với số tiền thưởng lên đến hơn 5,6 tỷ đồng. Thông tin trên Nhà đầu tư tiết lộ, doanh nghiệp có mức thưởng khủng này là Công ty TNHH TAZMO, đóng tại khu công nghiệp (KCN) Long Hậu, Long An.

Đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chuyên về thiết kế và sản xuất các thiết bị tự động hóa và các bộ phận cơ khí. Dự kiến mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của TAZMO cho người lao động là một quản lý, với mức cao nhất là 5.686.862.400 đồng.

Cũng tại Long An, Công ty TNHH COSMO Việt Nam thuộc KCN Tân Đức, công bố mức lương cao nhất với nhà quản lý là 441 triệu đồng/tháng.

Cùng với thưởng Tết Nguyên đán 2024, có 603 doanh nghiệp của Long An với 50.110 lao động cũng đã báo cáo tình hình thưởng Tết Dương lịch. Mức tiền thưởng Tết Dương lịch của các doanh nghiệp bình quân 1 triệu đồng/người; cao nhất là 6 triệu đồng/người và thấp nhất 100.000 đồng/người (đối với người lao động mới vào làm việc dưới 12 tháng).

Mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 với hơn 5,6 tỷ đồng tại Long An phá vỡ kỷ lục thưởng Tết cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Tazmo

Cũng theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, tính đến ngày 20/12, có 1.031 doanh nghiệp với 133.281 lao động báo cáo về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền công đối với người lao động. Theo đó, thu nhập tiền lương bình quân năm 2023 của các doanh nghiệp Long An đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 1,22% so với năm 2022.

Trong đó, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương bình quân đạt 20 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất trả cho người lao động của nhóm công ty này là 59,3 triệu đồng/người.

Nhóm công ty cổ phần, có vốn góp chi phối của Nhà nước lương bình quân đạt 8,7 triệu đồng/tháng, mức cao nhất là 27 triệu đồng/người/tháng.

Nhóm doanh nghiệp tư nhân lương bình quân đạt 7,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 76 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương bình quân/tháng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,3 triệu đồng/người, cao nhất lên đến 441 triệu đồng/người.

Tuần trước, ngày 22/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương thông tin, một doanh nghiệp FDI tại tỉnh này cũng đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho người lao động cao nhất là 366 triệu đồng. Còn người nhận thưởng tết Dương lịch cao nhất tại Bình Dương là 42,1 triệu đồng, thuộc về Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tết 2020, một doanh nghiệp FDI tại TP.HCM từng thưởng Tết cho người lao động với mức 3,5 tỷ đồng. Đây là mức thưởng Tết cao nhất từ trước đến nay.

Tết 2023, mức thưởng cao nhất cả nước thuộc về một doanh nghiệp tại Đà Nẵng với hơn 1 tỷ đồng.