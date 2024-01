Siết chặt buôn lậu, gian lận thương mại qua đường hàng không

Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia vừa qua, các đơn vị cho biết tổng số vụ việc liên quan đến an ninh hàng không tăng 445 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại được thực hiện qua đường hàng không. Ảnh: Gia Linh

Đặc biệt, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại tăng đột biến qua đường hàng không. Trong quý III/2023, ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 1.000 vụ vi phạm với tổng giá trị tang vật vi phạm hơn 802 tỷ đồng, tăng 856 vụ và tăng hơn 759 tỷ trị giá hàng vi phạm so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tập trung chủ yếu qua tuyến đường hàng không, đường bộ ở các tỉnh phía nam. Quá trình kiểm soát hành lý của hành khách nhập cảnh, cơ quan chức năng thường xuyên phát hiện việc hành khách xuất, nhập cảnh mang tiền, ngoại tệ vượt định mức nhưng không khai báo hải quan.

Ngành hàng không đang bước vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm là Tết Nguyên đán. Ảnh: Gia Linh

Bước vào giai đoạn cuối năm và cao điểm Tết đang đến gần, các đơn vị dự báo tình hình về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Để siết chặt vấn nạn này, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt chú trọng các nhân sự tham gia dây chuyền vận chuyển hàng không.

Lãnh đạo Cục còn yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các điểm làm thủ tục hàng không để kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.