CEO F88 Phùng Anh Tuấn nói gì khi cửa hàng trên khắp cả nước bị công an khám xét?

Tối 24/3, Công ty CP Kinh doanh F88 chính thức lên tiếng về việc một loạt cửa hàng tại nhiều tỉnh thành bị công an kiểm tra.



Theo F88, việc kiểm tra hàng loạt được diễn ra đồng thời với sự kiện kiểm tra chi nhánh trụ sở chính tại TP.HCM nên rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, F88 cho rằng việc kiểm tra này chỉ là kiểm tra hành chính của công an địa phương.

CEO F88 Phùng Anh Tuấn cho biết việc công an nhiều tỉnh thành kiểm tra các cửa hàng F88 là kiểm tra hành chính định kỳ. Ảnh: F8

“Việc kiểm tra các phòng giao dịch tại các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang… trong thời gian vừa qua là đợt kiểm tra hành chính định kỳ của công an địa phương, do ngành nghề kinh doanh hiện tại của F88 là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được quản lý bởi chính quyền địa phương. Do đó việc kiểm tra này vẫn thường xuyên diễn ra để đảm bảo an ninh trật tự, quy trình được tuần thủ theo đúng pháp luật”, văn bản do CEO F88 Phùng Anh Tuấn ký, cho biết.

Theo ông Tuấn, trong mọi đợt kiểm tra, công ty luôn phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng để đảm bảo việc kiểm tra có kết quả tốt nhất.

Thậm chí, CEO F88 cho rằng các cuộc kiểm tra là cơ hội giúp công ty rà soát, bổ sung các thủ tục còn thiếu sót tại một số phòng giao dịch, từ đó kiện toàn hệ thống vận hành kinh doanh của mình.

Ông Tuấn cũng nói thời gian tới, các đợt kiểm tra dự kiến sẽ xảy ra định kỳ theo quy trình của các cơ quan chức năng. Ông cũng khẳng định trước, trong và sau khi kiểm tra thì tất cả phòng giao dịch trong hệ thống của F88 vẫn hoạt động bình thường.

Cũng trong thông báo này, F88 cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và luôn minh bạch mọi thông tin với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng.

Công an tỉnh An Giang kiểm tra cơ sở kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn. Ảnh: PV

Vụ việc liên quan F88 xảy ra vào đầu tháng 3/2023. Ngày 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP.HCM khám xét, kiểm tra trụ sở F88 tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Một loạt chi nhánh khác của F88 tại TP.HCM cũng bị lực lượng chức năng kiểm tra trong ngày.

Sau đó, công an nhiều tỉnh như Tiền Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, Đà Nẵng, Bắc Giang… cũng bắt đầu đồng loạt kiểm tra các cửa hàng F88.

Tại một số địa phương, qua kiểm tra, công an phát hiện một số phòng giao dịch có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự, không bảo quản tài sản cầm cố, chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy…

Tại cuộc họp định kỳ của Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM diễn ra ngày 16/3, do Bí thư thành ủy TP.HCM - Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì, đã thống nhất đưa vụ án liên quan đến Công ty CP kinh doanh F88 vào diện theo dõi, chỉ đạo.