Chợ phiên cuối tuần thu hút giới trẻ TP.HCM

Bắt đầu xu hướng và phát triển mạnh mẽ trong vòng 10 năm gần đây, các phiên chợ cuối tuần tại TP.HCM hoạt động không cố định ở một địa điểm duy nhất mà tại nhiều không gian ngoài trời ngay trung tâm thành phố. Các phiên chợ nổi bật có thể kể đến như Hello Weekend Market, The Box Market, Saigon Holiday Market, The New District, chợ 3 Tư, Saigon Urban Flea Market…

Với khách hàng đây không chỉ là nơi mua sắm mà còn là địa điểm ăn uống, gặp gỡ bạn bè, check-in… Còn đối với người bán hàng đây là kênh tương tác trực tiếp giúp tăng doanh thu đáng kể, tốn ít chi phí nhưng mang lại kết quả cao. Hiện tại, các phiên chợ này đã được kết hợp với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nghệ thuật nhằm thu hút và giữ chân khách mua sắm.

Ra mắt vào năm 2015, The Box Market là phiên chợ hoạt động theo mô hình phiên chợ thời trang và nghệ thuật. Hiện tại, chợ mở cửa luân phiên tại 2 địa điểm ở TP.HCM với 90 gian hàng, từ 10 giờ đến 21 giờ vào 3 ngày cuối tuần.

Các mặt hàng chủ lực của chợ gồm thời trang, đồ thủ công (handmade), ẩm thực và khu vực biểu diễn ca nhạc. Phiên chợ sôi nổi nhất trong các khung giờ từ 8-10 giờ và 19-21 giờ.

Tại các gian hàng thời trang người mua dễ dàng lựa chọn cho mình các mẫu quần áo mới nhất, giá cả cũng rẻ hơn từ 20-30% so với mua ở các cửa hàng. Chị Diễm Mỹ ở quận 7 cho biết thích đến chợ vì việc bố trí lối đi và gian hàng thuận tiện cho việc chọn đồ và mua sắm. “Khi đến đây mình cảm nhận được không khí đường phố rõ rệt và đặc biệt an toàn hơn so với việc dừng xe mua hàng trên các con đường thời trang khác”, chị My nói thêm.

Khu vực ẩm thực với các món ăn đường phố.

Một chủ quầy hàng cho biết chợ cuối tuần là nơi để người đam mê kinh doanh có thể tăng tương tác với khách hàng và tiết kiệm chi phí đối với người chưa có điều kiện mở một cửa hàng. Với chi phí thuê gian hàng khoảng 500 ngàn đồng/3 ngày cũng khá phù hợp với những người buôn bán hàng tự thiết kế.

Chị Nguyễn Thị Phương Trâm, nhà sáng lập của The Box Market cho biết hiện lượng khách hàng đến phiên chợ không còn đông đúc so với 2 năm trước, tuy nhiên vẫn có khoảng 1.000 lượt khách đến chợ mỗi ngày. “Để thu hút khách hàng chúng tôi thường xuyên đầu tư trang trí theo chủ đề thay đổi liên tục và mở thêm các hoạt động giảm giá, không gian nghệ thuật”, chị Trâm nói.

Phiên chợ diễn ra ở trung tâm thành phố nên cũng thu hút khách người ngoài tham gia trải nghiệm.

Tương tự, phiên chợ Hello Weekend Market cũng là điểm đến yêu thích của nhiều người trẻ vào dịp cuối tuần.

Không có cảnh chèo kéo khách hàng ở các phiên chợ.

Khách nước ngoài tìm mua quần áo tại phiên chợ cuối tuần.

Các gian hàng phụ kiện thời trang cũng là nơi thu hút nhiều người tìm đến vì sự độc đáo và lạ mắt của các món hàng.

Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn