Cua nâu nhập khẩu rẻ hơn cua trong nước

Theo khảo sát của phóng viên tại nhiều cửa hàng hải sản cao cấp ở TP.HCM, giá một số loại hải sản nhập khẩu đang khá rẻ, cộng với việc áp dụng thêm các chương trình giảm giá, giá bán ra đang thấp hơn so với hải sản trong nước.



Chẳng hạn, cua nâu Ireland tại cửa hàng hải sản Hoàng Gia trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 5) đang bán với giá khuyến mãi 669.000 đồng/kg (giá gốc 729.000 đồng/kg). Nếu có nhu cầu chế biến, khách sẽ được chế biến tại chỗ miễn phí.

Cua nâu Ireland tại cửa hàng trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 5) đang bán với giá khuyến mãi 669.000 đồng/kg. Ảnh: Phúc Minh

Nhân viên cửa hàng này cho biết cua nâu đang vào mùa, cho chất lượng tốt nhất lại đang bán với giá ưu đãi nên hút khách.

Cũng loại cua này, một thương hiệu khác phân phối trong các siêu thị ở TP.HCM bán với giá 630.000 đồng/con, mỗi con nặng khoảng 800g.

Trong khi đó, giá cua trong nước tại các cửa hàng, vựa hải sản đang được bán với mức giá phổ biến 730.000 đồng/kg, cua gạch giá 790.000đ/kg. Ghẹ loại 1 có giá 830.000 đồng/kg nhưng nhiều nơi cũng không có hàng. Việc ghẹ hụt hàng kéo dài từ đợt nghỉ lễ dài ngày 30/4 - 1/5 vừa qua.

Cua thịt, cua gạch trong nước đang có giá cao. Ảnh: Phúc Minh

Không chỉ giá cua, nhiều loại hải sản nhập khẩu khác cũng đang được khuyến mãi với mức giá hấp dẫn.

Thương hiệu hải sản nhập khẩu trong siêu thị Aeon Tân Phú (quận Tân Phú) bán tôm hùm Alaska lớn từ 1,65 triệu đồng/kg, giảm còn 1,3 triệu đồng/kg; ốc hương Ireland 300.000 đồng/kg, giảm còn 200.000 đồng/kg; bào ngư Thượng Hải hộp 500g 350.000 đồng giảm còn 300.000 đồng; hàu sữa Pháp túi 10 con chỉ 35.000 đồng.

Tại một hệ thống chuỗi hải sản khác, giá cua hoàng đế đang giảm giá từ 3 triệu đồng/kg còn 2,6 triệu đồng/kg; tôm hùm Canada từ 1,37 triệu đồng/kg còn 1,2 triệu đồng/kg, bào ngư Hàn Quốc từ 1,85 triệu đồng/kg còn 1,65 triệu đồng/kg; cua biển Úc 1,4 triệu đồng/kg giảm còn 1,1 triệu đồng/kg.

Nhiều loại hải sản nhập khẩu như tôm hùm, bào ngư đều đang được giảm giá. Ảnh: Phúc Minh

Ông Trần Văn Trường - CEO Hải Sản Hoàng Gia xác nhận giá cua, ghẹ trong nước đang tăng cao, hơn cả mức đỉnh trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trong khi đó, hải sản nhập khẩu có phần ổn định về giá và sản lượng hơn. So với vài năm trước, giá hải sản nhập khẩu đã hạ nhiệt do Việt Nam ký nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước và khu vực, kéo giảm thuế nhập khẩu mặt hàng này.

Do đó, tùy từng loại hải sản nhập khẩu, doanh nghiệp có thể chủ động triển khai luân phiên chương trình khuyến mãi.

Về giá hải sản trong nước tăng cao, theo ông Trường, nguồn cung trong nước đang khan hiếm trong khi nhu cầu tiêu thụ hàng nội địa luôn ở mức cao.

"Ngoài biến động thị trường toàn cầu, giá xăng tăng, nhiều tàu thuyền không đánh bắt thì mùa này là mùa nước chảy, đánh bắt không nhiều nên nguồn cung cho thị trường cũng khan hiếm", ông Trường nói.