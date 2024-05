Diễn biến mới của thị trường nhà ở phía Nam

Quý I/2024, thị trường bất động sản phía Nam dần có những chuyển biến mới. Đặc biệt, phân khúc nhà ở, căn hộ được cải thiện "cơn khát" nguồn cung đến từ việc các chủ đầu tư bung hàng.

Theo dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), 70% chủ đầu tư có sản phẩm đủ điều kiện mở bán đã sẵn sàng tung hàng. Ngay từ cuối quý I/2024, các chủ đầu tư bất đầu kích hoạt triển khai hàng loạt dự án, các hoạt động khởi công, sự kiện kick-off, "làm mới hàng cũ" diễn ra rầm rộ với quy mô ngày càng lớn. Một số dự án có tiến độ triển khai tốt đã chính thức nhận cọc.

Thống kê cũng cho thấy trong quý I, phân khúc nhà ở đón nhận 20.541 sản phẩm được chào bán. Trong đó, hơn 4.300 sản phẩm tự các dự án mở bán mới hoàn toàn. Giao dịch phân khúc nhà ở tiếp đà tăng trưởng, với 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý 4 năm 2023 và gấp đôi cùng kỳ năm 2023. Riêng phân khúc căn hộ ghi nhận hơn 3.000 căn mới với tỷ lệ hấp thu đạt 57%.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, đánh giá việc một số chủ đầu tư ra hàng, nhà đầu tư tìm kiếm thông tin dự án tiềm năng để xuống tiền… đều là các tín hiệu cho thấy niềm tin của các chủ thể tham gia thị trường bất động sản ngày càng được củng cố.

Nhiều dự án bất động sản được tung ra thị trường trong các tháng đầu năm. Ảnh: Gia Linh

Một số doanh nghiệp có sản phẩm đủ điều kiện mở bán đã đua nhau đưa sản phẩm ra thị trường. Tại TP.HCM, quý I vừa qua có một số dự án chung cư được giới thiệu ra thị trường. Trong đó, Vingroup mở bán phân khu tiếp theo tại dự án Vinhomes Grand Park. Ngoài ra, Gamuda Land cũng mở bán dự án Eaton Park tại TP.Thủ Đức.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường TP.HCM còn khó khăn về mặt pháp lý thì khu vực giáp ranh trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư. Đơn cử, Phú Đông Group chính thức ra mắt Phú Đông SkyOne tại TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) với 780 căn hộ chung cư giá vừa túi tiền; hay dự án A&T Sky Garden của chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị A&T Bình Dương (TP.Thuận An) với hơn 950 căn hộ chung cư. Một đại diện khác, Tập đoàn Bcons, mở bán hơn 500 căn hộ chung cư tại Dự án Bcons City tại TP.Dĩ An, dự kiến bổ sung nguồn cung lớn về nhà ở giá vừa túi tiền cho người dân.

Đến thời điểm hiện tại, các tổ chức tín dụng hầu hết khuyến khích các khoản vay mua nhà để ở là các khoản vay ít rủi ro và điều khoản tài sản đảm bảo rõ ràng. Lãi suất cho vay đang duy trì ổn định, trong đó có cả lãi suất cho vay mua nhà, thời hạn vay kéo dài 25-30 năm, giảm áp lực trả nợ từng tháng cho người vay vốn. Bên cạnh đó, các ngân hàng vẫn đang tích cực tiết kiệm chi phí để giảm lãi suất theo tinh thần chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Các chuyên gia VARS cho rằng, tác động có độ trẻ của chính sách do dư nợ tín dụng chủ yếu năm ở cho vay trung, dài hạn và các biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, dự kiến mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Cùng với sự trở lại của phía cung và phía cầu, trung gian kết nối giao dịch cũng đã sẵn sàng tái nhập cuộc. Dữ liệu từ cuộc khảo sát của VARS chỉ ra 20-30% môi giới bất động sản rời thị trường trong thời gian trước ra, đó đã quyết định tái nhập cuộc. Bên cạnh đó, 70-80% các sàn giao dịch cũng đã sẵn sàng tái nhập cuộc.