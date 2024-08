Diễn biến mới thị trường bánh trung thu

Bên cạnh phân phối bánh trung thu của các thương hiệu, năm nay, nhiều hệ thống siêu thị nhảy vào thị trường này với vai trò là nhà sản xuất.



Theo ghi nhận, tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, bánh trung thu mang thương hiệu riêng Co.op Bakery của siêu thị đã đầy quầy kệ, đa dạng từ nhân mặn như hập cẩm trứng muối, khoai môn trứng muối, khoai môn trà bông đến nhân chay như sầu riêng, mè đen, đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen, khoai môn.

Khách hàng có nhu cầu biếu tặng, siêu thị cung cấp luôn hộp với kích thước đa dạng, có thể đựng từ 2 - 4 bánh mỗi hộp.

Năm nay, nhiều hệ thống siêu thị vào cuộc làm bánh trung thu. Ảnh: T.Mai

Đại diện Saigon Co.op cho biết bánh trung thu tươi được làm thủ công, nguyên liệu thuần tự nhiên, không chứa chất bảo quản. Bánh có giá từ 50.900 đồng/bánh và được khuyến khích sử dụng trong vòng 10 ngày kể từ ngày sản xuất.



"Đây là năm thứ hai chúng tôi sản xuất bánh tươi dành riêng cho thị trường trung thu. Chúng tôi đã tăng lượng bánh Co.op Bakery lên 30% dựa trên sức mua của mặt hàng cùng kỳ năm trước", đại diện Saigon Co.op cho biết.

Tương tự, các hệ thống siêu thị GO!, Big C đưa ra dòng bánh trung thu tươi nhãn hàng riêng với giá từ 29.000 đồng/bánh. Siêu thị bán đồng giá 55.000 đồng và 65.000 đồng cho dòng bánh trung thu tươi được sản xuất mỗi ngày.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết năm nay, điểm mới của các dòng bánh trung thu do GO!, Big C cung cấp là giảm 30% lượng đường so với năm ngoái, đồng thời hạn chế tối đa chất bảo quản.

Siêu thị cũng áp dụng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, tạo điều kiện giúp người dân dễ dàng mua sắm bánh trung thu để ăn hoặc phục vụ nhu cầu biếu tặng.

Trong khi đó, các thương hiệu bánh trung thu lớn năm nay tập trung cho phân khúc bánh bình dân.

Orion đưa ra mức giá bánh trung thu từ 60.000 - 77.000 đồng/bánh. Đây là năm thứ hai Orion bước chân vào thị trường trung thu.

Đại diện Orion cho rằng năm 2024 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, hãng tập trung vào phân khúc giá bình dân, giữ nguyên mức giá cơ bản cho từng sản phẩm. Đồng thời, tập trung vào những sự lựa chọn cơ bản, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của phần lớn khách hàng.

Theo đó, Orion tập trung hương vị từ bánh mặn, bánh ngọt cho đến bánh dẻo, nổi bật là bánh thập cẩm gà quay, thập cẩm lạp xưởng, đậu xanh cốm, hạt sen, hạt sen trà xanh, dẻo đậu xanh hoặc dẻo hạt sen, dẻo đậu xanh nhân cốm, dẻo thập cẩm lạp xưởng.

Kido năm nay bên cạnh dòng bánh trung thu thu cao cấp cũng tung ra thị trường phân khúc bánh truyền thống, phân phối thông qua thương hiệu bánh trung thu Thọ Phát.

Bánh trung thu Thọ Phát đang được bán trên các kênh phân phối truyền thống, lẫn hiện đại và cả trên các sàn thương mại điện tử với giá từ 50.000 - 72.000 đồng/bánh.

So với năm ngoái, số lượng quầy sạp, ki-ốt bánh trung thu trên các tuyến đường cũng nhiều hơn. Theo chia sẻ của một số chủ quầy, sức mua năm nay ổn định, không quá ế ẩm. Trong đó, các loại bánh, thương hiệu bánh từ hơn 50.000 đồng/bánh bán chạy.