Đồng Euro trở thành kênh đầu tư an toàn mới giữa lúc đồng USD Mỹ suy yếu?

Đồng Euro được kỳ vọng trở thành kênh đầu tư an toàn mới khi đồng USD Mỹ trượt giá. Ảnh Canva





Theo Investing, sự gia tăng giá trị của đồng Euro thời gian gần đây phần nào phản ánh niềm tin của nhà đầu tư rằng đồng Euro có thể là lựa chọn thay thế ổn định hơn khi đồng USD Mỹ đang suy yếu.

Trong những ngày qua, thị trường tài chính đã có phần hồi phục, đặc biệt là thị trường chứng khoán, khi ngày càng có nhiều tín hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể đang mềm mỏng hơn trong cuộc chiến thuế quan. Một ví dụ là việc ông Trump loại trừ mặt hàng điện tử khỏi danh sách áp thuế mới công bố.

Tuy nhiên, tình hình vẫn còn nhiều bất ổn và rất khó để đưa ra dự báo ngắn hạn vì diễn biến cuộc chiến thương mại có thể thay đổi bất ngờ.

Kênh đầu tư an toàn mới

Động lực tăng mạnh của đồng euro đã đẩy tỷ giá EUR/USD vượt mức 1,14 – cao nhất trong hơn 3 năm. Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn còn dư địa tiếp tục sau một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Các chuyên gia tài chính ước tính đồng Euro có thể tăng lên mức 1,20 USD trong 6 tháng tới.



Khi nền kinh tế toàn cầu đứng trước những bất định do cuộc chiến thương mại do Mỹ phát động, thị trường tài chính đang nhanh chóng tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất và đồng USD suy yếu, đồng euro đang nổi lên như một lựa chọn thay thế ổn định hơn – điều từng hiếm thấy trong suốt thập kỷ qua. Nếu xu hướng này tiếp tục, tỷ giá EUR/USD có thể còn đạt những mức cao hơn trong thời gian tới.

Fed sẽ nới lỏng chính sách, USD tiếp tục suy yếu?

Trong hơn một tháng qua, thị trường đang dần nghiêng về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong năm 2025. Các tín hiệu gần đây từ Fed cũng củng cố kỳ vọng này, khi các quan chức ngân hàng trung ương gợi ý việc cắt giảm có thể diễn ra sớm hơn so với dự báo hồi đầu năm.

Theo chỉ số xác suất lãi suất liên quan đến các cuộc họp của Fed, có gần 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản (0,25%) ngay trong tháng 6 tới.



Động lực chính thúc đẩy sự định giá lại của đồng USD Mỹ hiện nay là nguy cơ suy thoái kinh tế ngày càng rõ ràng – đặc biệt trong môi trường bị áp thuế cao. Nếu có dấu hiệu suy thoái rõ ràng hơn, Fed nhiều khả năng sẽ hành động nhanh chóng.

Hiện tại, yếu tố duy nhất có thể khiến Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất là thị trường lao động vẫn còn khá mạnh. Tuy nhiên, dự báo thị trường cho thấy lãi suất có thể giảm tới 50 điểm cơ bản từ nay đến tháng 9, với lần giảm đầu tiên có thể đến sớm ngay trong tháng 5.

Nếu Fed thực sự chuyển sang lập trường “bồ câu” (nới lỏng), đồng USD Mỹ sẽ tiếp tục suy yếu, qua đó càng hỗ trợ cho xu hướng tăng của tỷ giá EUR/USD.