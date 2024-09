'Đốt tiền' cho trí tuệ nhân tạo AI, quá trình không có hồi kết?

OpenAI được thành lập cuối năm 2015 bởi những khuôn mặt "trùm" về AI là Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Trevor Blackwell, Vicki Cheung, Andrej Karpathy, Durk Kingma, John Schulman, Pamela Vagata và Wojciech Zaremba. Ngôi sao Altman hiện là CEO của OpenAI và tổ hợp này cũng đang nhắm tới các mục đích lợi nhuận dù công ty mẹ (OpenAI Inc.) tuyên bố ban đầu là phát triển lĩnh vực AI không vì lợi nhuận.

Trụ sở tại Mỹ của OpenAI -- công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo và cũng thuộc nhóm đầu về "đốt tiền" cho AI tạo sinh. Ảnh: TL

Mới đây, OpenAI -- "người cha" của của nền tảng ChatGPT đình đám -- đã công bố dự báo lỗ khoảng 5 tỷ USD trên doanh thu 3,7 tỷ USD trong năm nay. Kênh CNBC của Mỹ chuyên về tài chính - kinh doanh đã xác nhận thông tin này.

Báo New York Times cho biết OpenAI tạo ra doanh thu tháng đạt 300 triệu USD vào tháng 8/2024. Kết quả này tăng tới 1.700% so với đầu năm 2023. Như CNBC, New York Times cho rằng tổng doanh thu năm 2024 của OpenAI có thể đạt 3,7 tỷ USD. New York Times dự báo doanh thu 11,6 tỷ USD vào năm 2025 cho OpenAI, nhưng nguồn tin tiết lộ dự đoán này không được nêu tên do đây là thông tin bảo mật.

Cũng theo New York Times, OpenAI (được hỗ trợ bởi Microsoft) đang tiến hành một vòng gọi vốn mới, dự kiến sẽ định giá công ty vượt mức 150 tỷ USD. Trong đó, tập đoàn đầu tư Thrive Capital đang dẫn dắt vòng gọi vốn này với kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD, và Tiger Global -- là một công ty đầu tư khác -- cũng có ý định tham gia.

AI chuyển hướng sang mục tiêu lợi nhuận để bớt "đốt tiền"?

Bà Sarah Friar, Giám đốc Tài chính của OpenAI, đã thông báo với các nhà đầu tư trong một email mới đây rằng vòng gọi vốn này đã thu hút được sự quan tâm vượt mức mong đợi và dự kiến sẽ đóng lại vào tuần tới. Thông báo này được đưa ra sau một loạt sự ra đi quan trọng, đáng chú ý nhất là vị trí Giám đốc Công nghệ Mira Murati, người đã công bố quyết định rời khỏi OpenAI sau sáu năm rưỡi gắn bó.

Cùng với đó, thông tin cũng cho biết rằng hội đồng quản trị của OpenAI đang xem xét các kế hoạch tái cấu trúc công ty thành một doanh nghiệp vì lợi nhuận. Tuy nhiên, công ty vẫn sẽ giữ lại phần "không vì lợi nhuận" như một thực thể riêng biệt.

Một nguồn tin không nêu tên cho biết cấu trúc mới này sẽ đơn giản hơn cho các nhà đầu tư và giúp nhân viên OpenAI dễ dàng hiện thực hóa giá trị tài chính.

Theo ước tính, mỗi ngày OpenAI tốn đến 700.000 USD để vận hành ChatGPT. Dù được Microsoft bơm cho 13 tỷ USD, phần lớn số này đã được OpenAI trả các khoản dịch vụ dùng điện toán đám mây.

Để chuyển đổi thành một công ty vì lợi nhuận, OpenAI hiện đang nỗ lực huy động khoảng 6,5 đến 7 tỷ USD vốn mới, một quá trình có thể định giá công ty ở mức khoảng 150 tỷ USD, theo New York Times.

Nhìn chung, dù OpenAI đang đối mặt với những thách thức về tài chính, sự quan tâm và đầu tư từ các nhà đầu tư lớn có thể sẽ giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này và tiếp tục phát triển các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.



Khuôn mặt gắn với siêu "AI" ChatGPT

Sam Altman sinh năm 1985, là người đồng sáng lập OpenAI và đang ngồi ghế CEO công ty này để tiếp tục phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo tạo sinh ChatGPT và những sản phẩm AI đột phá khác. Quá trình này nói chung sẽ "đốt" nhiều khoản tiền lớn.

Sam Altman, CEO của OpenAI. Nguồn: Dustin Chambers

Altman sinh ra và lớn lên ở St. Louis, bang Missouri (Mỹ), có gốc là người Do Thái. Khi 8 tuổi, Altman được mẹ là một bác sĩ da liễu cho 1 máy tính và cậu bé mê mẩn ngay lập tức để khởi đầu cho tương lai chuyên về AI sau này.



Khi đến tuổi sinh viên, Altman theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học Stanford danh giá nhưng bỏ học vào năm 2005.

Sau khi rời Đại học Stanford, Altman đồng sáng lập và trở thành CEO của Loopt, là- ứng dụng di động và mạng xã hội dựa trên vị trí. Loopt từng huy động được 30 triệu USD nhưng đóng cửa năm 2012 vì không thu hút thêm chú ý nào khác, sau đó bị mua lại với giá 43,4 triệu USD.

Altman bắt đầu làm đối tác bán thời gian tại vườn ươm khởi nghiệp nổi tiếng Y Combinato vào năm 2011 và gia nhập một năm sau đó. Tháng 2/2014, ông được người đồng sáng lập Paul Graham bổ nhiệm làm chủ tịch công ty ở tuổi 29.

Đến năm 2015, Altman đồng sáng lập OpenAI cùng tỷ phú công nghệ Elon Musk và những gương mặt khác như đã nêu trên. Từ khi OpenAI ra đời, giới công nghệ cao quốc tế càng chạy đua dữ dội hơn nữa trong lĩnh vực này; và chính tỷ phủ Musk cũng đã thành lập xAI vào năm 2023 để trở thành đối thủ cạnh tranh với OpenAI.

Cũng chính nhờ cuộc đua về AI, công ty Nvidia dưới sự lèo lái của CEO Jensen Huang đã trở thành số 1 thế giới về cung cấp các dòng chipAI cho những "ông lớn" trong cuộc đua này.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng tới mức kỷ lục 184,2% trong năm nay: đạt đỉnh ở mức 140,76 USD vào ngày 20/6 và đi xuống từ từ sau đó. Tuy nhiên, tính tới thời điểm này trong năm 2024, mức tăng giá cổ phiếu Nvidia vẫn đạt 145%.

Trong khi đó, cổ phiếu Microsoft tăng 56,8% cả năm 2023 nhờ cơn sốt AI tạo sinh ngày càng lan rộng. Trong năm 2024, cổ phiếu Microsoft đạt đỉnh ở giá 468,35 USD trong ngày 5/7 và cũng từ từ giảm như cổ phiếu Nvidia.