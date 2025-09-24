Dự án nhà ở xã hội giá dưới 15 triệu đồng/m2 sắp mở bán cho người lao động TP.HCM

Gia Linh

24/09/2025 8:30 AM (GMT+7)

Người lao động tại TP.HCM sắp được mua dự án nhà ở xã hội giá dưới 15 triệu đồng/m2. Đây là nguồn cung nhà ở xã hội mới tại thành phố sau hợp nhất.

Thêm dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM sắp mở bán

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết người lao động tại địa phương sắp có cơ hội mua nhà ở xã hội khi dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước xã Ngãi Giao (trước đây là huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chuẩn bị mở bán. Sở Xây dựng TP.HCM cho hay giá bán dự kiến của dự án trên là 12,4-14,2 triệu đồng, mức giá bán trên đã bao gồm thuế VAT 5% nhưng chưa tính phí bảo trì 2%. Theo đó, người dân có nhu cầu mua nhà có thể nộp hồ sơ đăng ký trong vòng một tuần, từ ngày 15 đến 22/10.

Được biết, dự án trên là của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức. Dự án có quy mô 3 tòa nhà cao tầng với tổng cộng 210 căn hộ cùng nhà xe, công trình phụ trợ, nhà sinh hoạt cộng đồng và cửa hàng tiện ích. Diện tích căn hộ dao động 25-68 m2.

Người dân TP.HCM có nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội. Ảnh: Gia Linh

Tháng 6/2025, Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đã xác nhận dự án đủ điều kiện để bán và cho thuê mua. Dự án trên sau giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với quy mô 1.003 căn hộ trên phần diện tích đất còn lại đã được phê duyệt. Dự án nhà ở xã hội này được xem là một phần trong kế hoạch phát triển hạ tầng phụ trợ cho Khu công nghiệp Châu Đức.

Về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, theo chỉ tiêu từ Chính phủ, đến năm 2030, TP.HCM sau sáp nhập phải hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên đến nay toàn thành phố chỉ mới hoàn thành đưa vào sử dụng được 6.657 căn, đạt khoảng 6,6% so với mục tiêu đề ra. Trong đó có hơn 3.400 căn tại TP.HCM cũ, gần 3.000 căn ở Bình Dương cũ và hơn 300 căn ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

Hiện TP.HCM đang triển khai 11 dự án với hơn 11.600 căn hộ; sáu dự án chuẩn bị khởi công gần 5.300 căn; và 26 dự án đã có chủ trương đầu tư với khoảng 24.600 căn. Theo Sở Xây dựng, vướng mắc lớn nhất là khâu bồi thường giải phóng mặt bằng, khiến nhiều dự án chậm tiến độ hoặc không thể triển khai.

