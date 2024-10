Hết quý III, HAGL của bầu Đức báo lãi lớn, đâu là nguyên do?

HAGL có thể cán mốc lợi nhuận nghìn tỷ năm thứ 3 liên tiếp sau khi lãi khá cao quý III/2024 nhờ thành công với "2 cây, 1 con" - lĩnh vực bầu Đức "đánh cược tuổi xế chiều" cùng với sự hỗ trợ của LPBank do đại gia Nguyễn Đức Thụy đứng đầu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, HAGL ghi nhân doanh thu thuần 1.431 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty hầu hết đều giảm sút. Trong đó, kinh doanh heo giảm tới một nửa, xuống còn 233 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu trái cây cũng giảm 12% xuống còn 880 tỷ đồng...

Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán được tiết giảm nên lợi nhuận gộp trong kỳ vẫn tăng từ 518 tỷ đồng lên 609 tỷ đồng, tương đương tăng 17%. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ 27,5% lên 42,6%.

Thêm vào đó, doanh thu tài chính cũng tăng 43%, đạt hơn 50 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính giảm 29%, về còn 165 tỷ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAG

Sau thuế, HAGL báo lãi 351 tỷ đồng trong, tăng 8% so với quý III/2023. Biên lãi ròng đạt 24,5%.

Nhiều khả năng HAG sẽ cán mốc lợi nhuận nghìn tỷ đồng năm thứ 3 liên tiếp, tiến sát việc xoá lỗ luỹ kế. Đây là mục tiêu bầu Đức muốn làm được vào cuối năm nay.

Năm 2024, HAGL đặt mục tiêu doanh thu 7.750 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế 1.320 tỷ đồng, giảm 26%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức hồi tháng 5 năm nay, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HAGL chia sẻ: "Với khoản lỗ lũy kế - đây cũng là nỗi ám ảnh của tôi vì hàng năm kiểm toán luôn cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục. Do đó, công ty đang nỗ lực để xóa lỗ trong năm nay", bầu Đức nói.

Mô hình “2 cây, 1 con” - trồng chuối, sầu riêng và nuôi heo ăn chuối là mảng mang lại tăng trưởng cho HAG. Ảnh: HAG

Về tình hình tài chính, tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của HAGL ở mức gần 22.500 tỷ đồng, tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn là các khoản phải thu với gần 10.000 tỷ đồng. Riêng phải thu về cho vay của HAGL Agrico và đơn vị liên quan nhóm này là 1.015 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng so với cuối quý II.

Nợ phải trả của công ty ở mức hơn 13.500 tỷ đồng, giảm gần 700 tỷ đồng so với đầu năm nhưng tăng so với cuối quý II. Trong đó, vay nợ hơn 7.300 tỷ đồng, giảm hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm phần lớn trong tổng nợ là nợ trái phiếu tại BIDV và công ty chứng khoán của ngân hàng này với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, HAG vay ngắn hạn hơn 1.540 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) do ông Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch, tăng so với mức 750 tỷ đồng hồi đầu năm. HAG vay dài hạn LPBank hơn 86 tỷ đồng, trong khi đầu năm không có dư nợ dài hạn.

Hồi tháng 3/2024, LPBank và HAGL ký kết hợp đồng tài trợ 5.000 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 9 đầu năm, HAGL đã thực hiện 54% kế hoạch doanh thu và 64% mục tiêu lợi nhuận đề ra. Với mức lợi nhuận đạt được, lỗ lũy kế của công ty giảm xuống còn 626 tỷ đồng.