Hoàng Anh Gia Lai cải chính thông tin liên quan đến Quỹ Việt Cát

Bầu Đức trong một buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây ở TP.HCM. Ảnh: HAGL

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) cho biết, sau khi Đại hội thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ, ngày 22/11/2023, công ty đã công bố danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trong đó có thông tin Quỹ Việt Cát sẽ mua 60 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, đây là sự nhầm lẫn vì không nhận được sự từ chối đăng ký mua của Quỹ Việt Cát, cùng với việc có sai sót trong quá trình trao đổi thông tin giữa các bên, nên nội dung công bố ngày 22/11/2023 của HAGL đã ghi nhận chưa chính xác.

Tới ngày 24/11/2023, HAGL đã hủy để cập nhập lại danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Quỹ Việt Cát không còn nằm trong danh sách nhà đầu tư dự kiến mua.

Trước đó, ngày 6/2/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai.

Trong đó, phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, HAGL không công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu năm 2022, bán niên 2023 được kiểm toán.

Thêm nữa, HAGL công bố thông tin không đúng thời hạn đến HNX về Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu bán niên 2022.

Ngoài ra, đối với hành vi công bố thông tin sai lệch khi Công ty HAGL công bố thông tin sai lệch số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối cho Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát. Hình thức xử phạt đối với hành vi công bố thông tin sai lệch trên là 150 triệu đồng và đồng thời buộc cải chính thông tin công bố sai lệch.

Tổng số tiền mà HAGL phải nộp phạt là 242,5 triệu đồng.

Trong một diễn biến liên quan, HAGL mới đây đã nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.300 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý IV/2023, HAGL ghi nhận doanh thu đạt 1.897,9 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 1.107,7 tỷ đồng, tăng 376,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 26,1%, về chỉ còn 11,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 49,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 209,87 tỷ đồng, về 217,25 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 265,1%, tương ứng tăng thêm 214,2 tỷ đồng, lên 295 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận âm 995,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 421,3 tỷ đồng, tức giảm 1.417,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận dương 161,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 162,4 tỷ đồng, tăng thêm 323,7 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 254,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 34,7 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 219,7 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý IV/2023 mặc dù lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, chủ yếu do tăng doanh thu tài chính, cũng như tiết giảm chi phí tài chính.

Cụ thể, trong thuyết minh, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận 240,3 tỷ đồng lãi do thanh lý khoản đầu tư; và chi phí tài chính giảm chủ yếu do giảm lãi vay được miễn giảm với số tiền 1.424,7 tỷ đồng (được Eximbank miễn giảm lãi vay).

Lũy kế trong năm 2023, HAGL ghi nhận doanh thu đạt 6.932,2 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 1.817,4 tỷ đồng, tăng 61,6% so với cùng kỳ.