Khai mạc Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Cửu Long - An Giang năm 2023

07/06/2023 8:00 AM (GMT+7)

Hội chợ Công Thương vùng ĐBSCL được xem là một trong những “điểm nhấn” trong quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại giữa tỉnh An Giang (Việt Nam) và 2 tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia), với mục tiêu tăng cường xuất khẩu hàng hóa vào thị trường các nước ASEAN nói chung, các nước tiểu vùng sông Mêkông nói riêng.



Cắt băng khai mạc hội chợ

Hội chợ Công Thương vùng ĐBSCL - An Giang là dịp quảng bá sản phẩm, hàng hóa đến người tiêu dùng và tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu, hợp tác kinh doanh, phát triển chi nhánh và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa. Qua đó, phát huy hiệu quả thúc đẩy tăng cường hữu nghị, kết nối giao thương, hợp tác thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp, góp phần tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, phát triển thị trường trong và ngoài nước.

Hội chợ Công Thương vùng ĐBSCL - An Giang năm 2023 diễn ra từ ngày 6 đến 12/6, với sự tham gia của trên 400 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ 17 tỉnh, thành phố trong nước và Vương quốc Campuchia. Trong đó, các gian hàng được chia thành những khu vực: Ngôi nhà chung; khu gian hàng triển lãm sản phẩm tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL; khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các doanh nghiệp đến từ Vương quốc Campuchia; khu ẩm thực và khu giới thiệu văn hóa đặc sắc tỉnh An Giang





Các sản phẩm tham gia tại hội chợ, gồm: Nông, thủy sản; hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ dùng, dụng cụ, điện gia dụng; hàng hóa là hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; sản phẩm OCOP; hàng đặc sản vùng miền, tiêu biểu và quảng bá du lịch, mời gọi đầu tư của các tỉnh...

Trong khuôn khổ hội chợ còn có hoạt động, như: Chương trình hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại khu vực phía Nam; chương trình hội nghị kết nối cung cầu của các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL với 2 tỉnh Hải Dương và An Giang; chương trình giới thiệu sản phẩm mới, khuyến mãi hấp dẫn của các doanh nghiệp; chương trình kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Theo báo An Giang