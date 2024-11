Một Phó tổng giám đốc ngân hàng VIB đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu

05/11/2024 11:44 AM (GMT+7)

Ông Hồ Vân Long muốn "thâu tóm" 14,53 triệu cổ phiếu

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết, ông Hồ Vân Long, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế đã đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu VIB trong thời gian từ 7/11 đến ngày 6/12 với phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Mục đích giao dịch là tăng giá trị tài sản đầu tư. Hiện ông Long đang sở hữu 11,5 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 0,45% vốn (không bao gồm gần 2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17% và 145.360 cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP đang chờ về).

Nếu giao dịch thành công, ông Long sẽ gia tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu VIB lên, tổng số nắm giữ mới sẽ đạt khoảng 14,53 triệu cổ phiếu (chưa bao gồm 1,96 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17% và gần 150.000 cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty đang chờ về), tương ứng với tỷ lệ sở hữu 0,573% vốn tại VIB.

Commonwealth Bank of Australia (CBA) đã xác nhận đã thoái vốn tại VIB sau hai lần bán ra cổ phiếu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/11/2024, giá cổ phiếu VIB đóng cửa ở mức 18.850 đồng/cổ phiếu và tăng hơn 19% kể từ đầu năm. Ước tính với mức giá này, ông Long phải chi ra khoảng gần 57 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu đã đăng ký trên.



Trước đó, cổ đông chiến lược Commonwealth Bank of Australia (CBA) đã xác nhận đã thoái vốn tại VIB sau hai lần bán ra cổ phiếu với giá trị lần lượt là khoảng 5% và 10% trong hai phiên 24/9 và 29/10, giảm tỷ lệ sở hữu về khoảng 5% vốn tại VIB. Ước tính công ty đã thu về khoảng về 480 triệu AUD (khoảng 8.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).

CBA cho biết việc thoái vốn tại VIB là phù hợp với chiến lược tập trung vào mảng ngân hàng tại khu vực Australia và New Zealand. Cũng vào ngày 24/9 (thời điểm CBA thoái 5% vốn tại VIB), CTCP Unicap cho biết đã mua thành công hơn 66,8 triệu cổ phiếu VIB, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại nhà băng này lên mức 2,241%.

VIB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, với tổng tài sản cuối quý III đạt hơn 445.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, trong đó dư nợ tín dụng vượt 298.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm, cao hơn so với mức trung bình ngành là 9%. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 6.603 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của VIB vào cuối quý III ở mức 2,67%. Ngân hàng cho biết chất lượng tài sản đang cải thiện tốt nhờ các chiến lược quản trị nợ và biện pháp ngăn chặn sớm, nợ nhóm 2 đã giảm 27%, tương đương khoảng 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, ngân hàng cũng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong quý IV khi dư địa còn nhiều.

VIB là một trong những ngân hàng trả cổ tức cao trong 2 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 35% trong năm 2023 (trong đó 15% là tiền mặt, 20% là cổ phiếu thưởng) và 29,5% trong năm 2024 (trong đó 12,5% là tiền mặt, 17% là cổ phiếu thưởng).