Ngành hàng không Việt Nam cải thiện chỉ số đảm bảo an toàn

Ngành hàng không Việt Nam vừa được Đoàn Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu USOAP (Universal Safety Oversight Audit Programme) của Tổ chức hàng không dân dụng thế giới (International Civil Aviation Organisation - ICAO) đánh giá việc cải thiện năng lực đảm bản an toàn.

Trước đó, kết quả đánh giá công bố năm 2016, điểm trung bình chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) trong công tác đảm bảo an toàn của ngành hàng không Việt Nam là 65,56%, trong đó lĩnh vực AGA của Việt Nam chỉ đạt 54,95%, nằm trong nhóm quốc gia có số điểm lĩnh vực AGA thấp hơn 60% của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Công tác đảm bảo an toàn của toàn ngành hàng không Việt Nam đạt được 77,1%, tăng hơn 11%. Ảnh: Gia Linh

Theo kết quả đánh giá sơ bộ được công bố bởi Đoàn Thanh sát an toàn hàng không của ICAO, chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) trong công tác đảm bảo an toàn của toàn ngành hàng không Việt Nam đạt được 77,1% tăng 11,54% so với kết quả đánh giá năm 2016, trong đó lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay (AGA) đạt 83,85%, tăng 28,9% so với kết quả đánh giá năm 2016.



Với kết quả đánh giá sơ bộ của Đoàn Thanh sát an toàn hàng không ICAO, Việt Nam đã nằm trong nhóm các quốc gia có chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) công tác đảm bảo an toàn cao hơn mức trung bình của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (65,31%) và mức trung bình của thế giới (68,81%).

Trong đó, chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) của lĩnh vực AGA của Việt Nam cao hơn 23,12% so với mức trung bình của các quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và cao hơn 23,85% so với mức trung bình của các quốc gia trên thế giới.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết đã thành lập ngay một Tổ công tác để phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam nhằm thực hiện rà soát và khắc phục triệt để các tồn tại đã được chỉ ra trong năm 2016 và triển khai các yêu cầu tiêu chuẩn mới của ICAO trong công tác đảm bảo an toàn trong lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.