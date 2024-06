Nhãn hàng thể thao Việt Nam - Kamito lấn sân vào bóng rổ

20/06/2024 9:39 AM (GMT+7)

20/06/2024 9:39 AM (GMT+7)

Giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA 5x5 2024 chính thức khai mạc tối 19/06 trên sân Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, TP.HCM. Năm nay, giải đấu sẽ có 6 đội tham dự gồm Danang Dragons, Hanoi Buffaloes, Nha Trang Dolphins, Saigon Heat, Cantho Catfish và Ho Chi Minh City Wings.

So với mùa giải trước, số đội tham dự đã giảm bớt do Thăng Long Warriors dừng tham gia. Tuy nhiên, số trận của mùa giải 2024 lại tăng lên do thể thức thi đấu mới. VBA 2024 được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa sân nhà – sân khách với một sân nhà chung cho nhiều CLB; góp phần tiêu chuẩn hoá cũng như nâng cao điều kiện chuyên môn. Đây còn là cơ hội để thử nghiệm, triển khai các mô hình tổ chức khác nhau giúp VBA chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào giai đoạn mới sau hành trình gần 10 năm phát triển.

VBA 2024 tổ chức theo thể thức thi đấu mới làm tăng số trận đấu của giải

Các đội sẽ đấu vòng tròn 4 lượt để xếp hạng. Giai đoạn này diễn ra từ 19/6 đến 31/8. Bốn đội có thứ hạng cao nhất sẽ đi tiếp vào vòng Playoffs với tối đa 6 trận.

Cuối cùng, tối đa 5 trận thuộc loạt chung kết sẽ được tổ chức vào tháng 9. Năm nay, VBA 2024 sẽ được tổ chức theo mô hình một sân nhà chung cho nhiều CLB, giúp chuẩn hóa và nâng cao các yêu cầu chuyên môn.

Theo các chuyên gia, mô hình tổ chức thi đấu này cũng cho phép hệ sinh thái các CLB VBA tối ưu vận hành và di chuyển trong bối cảnh hiện tại, song song với việc đưa vào thử nghiệm các hoạt động mới, tăng tính giải trí, nâng cao trải nghiệm cho người hâm mộ. Trong đó Hanoi Buffaloes lấy Nhà thi đấu Tây Hồ làm sân nhà, ĐKVĐ Saigon Heat thi đấu tại sân CIS; Ho Chi Minh City Wings, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Cantho Catfish đánh chung sân ở Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương.

VBA thay đổi để tăng thêm tính hấp dẫn

Điểm nhấn đáng chú ý tại giải đấu năm nay là lần đầu tiên, toàn bộ 6 CLB thi đấu trong hệ thống giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA sẽ khoác lên mình trang phục bóng rổ Kamito. Những trận cầu nảy lửa, những pha bóng mãn nhãn của các cầu thủ VBA sẽ thêm phần ấn tượng trong trang phục thi đấu chất lượng đến từ thương hiệu Việt.

Sau khi tạo dấu ấn ở các bộ môn như bóng đá, cầu lông, bóng bàn… bản hợp đồng tài trợ với VBA đánh dấu sự lấn sân của Kamito sang bộ môn bóng rổ. Từ trước tới nay, bóng rổ luôn là một môn thể thao thu hút sự chú ý của giới trẻ. Có thể nói, bóng rổ chính là bộ môn được yêu mến chỉ xếp sau bóng đá.

Giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA 5x5 2024 ra mắt nhà tài trợ trang phục

