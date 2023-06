Phiêu lưu thế giới ngay tại VinWonders Nha Trang với siêu phẩm giải trí mới Rạp phim bay

Không khí hội hè bất tận với hàng loạt hoạt động, sự kiện đỉnh cao cũng chính thức khuấy đảo quần thể du lịch hàng đầu khu vực.

Du hành 12 kỳ quan thiên nhiên và công trình kỳ vĩ thế giới

Rạp phim bay lơ lửng là mô hình giải trí độc lập có thu phí. Trên thế giới hiện chỉ có 38 trò chơi

được xem là biểu tượng của các địa danh du lịch nổi tiếng, như "Fly Over Las Vegas" tại Las

Vegas hay "This is Holland" tại Amsterdam. Duy nhất tại Nha Trang, trải nghiệm này được

tích hợp vào thế giới giải trí đẳng cấp của công viên chủ đề VinWonders, chỉ với một tấm vé

vào cửa "tất-cả-trong-một".

"Fly over Europe - Bay qua trời Âu" - tác phẩm thứ 2 trên toàn thế giới, đưa trí tưởng tượng của

du khách bước vào cuộc hành trình cùng thỏ Harry khám phá 12 kỳ quan và công trình kỳ vĩ

để tìm kiếm nhà ảo thuật gia mất tích.

Không khí rộn ràng khai trương Rạp phim bay tại VinWonders Nha Trang

Hoàn toàn khác biệt so với các loại rạp phim hiện đại sở hữu hệ thống ghế ngồi cố định, chỉ có

thể tạo cảm giác chuyển động tại chỗ, Rạp phim bay cho du khách trải nghiệm trạng thái "lơ

lửng" giữa không trung, chao liệng và "bay" vun vút thông qua hiệu ứng "Flying Simulation"

tối tân nhất thế giới, chạm vào khí trời đặc biệt của châu Âu trong từng phân cảnh nhờ gió,

sương, muối, nước, mùi hương… được tái hiện như thật.

Cảm nhận bằng mọi giác quan tại Rạp phim bay lơ lửng 360 độ

Công nghệ hiện đại bậc nhất với màn hình dome cong phản chiếu toàn cảnh 4D, chất lượngphim đỉnh cao của Jora Vision - nhà sáng tạo nội dung giải trí hàng đầu thế giới, cùng hệ thống âm thanh 7.1 của Mark Ride - nhà cung cấp trò chơi số 1 Châu Âu, tái hiện thế giới ảo mộtcách "thực" nhất.

Các du khách vô cùng phấn khích khi lần đầu tiên được trải nghiệm Rạp phim bay

Hành trình phiêu lưu đa thế giới tại VinWonders Nha Trang

Siêu phẩm giải trí Rạp phim bay là mảnh ghép hoàn hảo trong hành trình phiêu lưu đa thế giới

của công viên chủ đề VinWonders Nha Trang, đưa du khách đi từ thế giới thực qua thế giới cổ

tích với đủ các cung bậc cảm xúc.

Tata World River Adventure - trò chơi thuyền nước bóng tối đầu tiên Việt Nam, với cốt truyện

đầy kịch tính và kỹ thuật tạo dựng bối cảnh tân tiến nhất, sẽ khiến các du khách tò mò trong

từng phút giây và mãn nhãn với 11 khung cảnh của 4 vùng đất thần tiên, được cai trị bởi những

nàng công chúa mạnh mẽ, cá tính và bản lĩnh.

Hành trình truy tìm Viên ngọc Hạnh phúc cùng nàng công chúa Tata

Điểm đến yêu thích khiến các em nhỏ khó rời bước và người lớn như được "trẻ lại" cùng những giấc mơ tuổi thơ, gắn với những câu chuyện cổ tích kinh điển là Tata’s Fairy Land.

Du khách sẽ được ngồi trên khinh khí cầu kẹo ngọt ngắm nhìn Xưởng Kẹo Diệu kỳ rực rỡ sắc màu của Gretel, thi tài chinh phục cây đậu thần khổng lồ, tham dự bữa tiệc của muông thú trên chiếc đu quay diệu kỳ của nàng Bạch Tuyết hay căng buồm ra khơi, nhập trận đại chiến hải tặc với chàng Peter Pan…

Xứ sở cổ tích “Tata’s Fairy Land” - Nơi các bạn nhỏ đều thích mê khi trải nghiệm.

Sau những hành trình khám phá đầy phấn khích, ghé thăm Vườn thế giới, các du khách có thể phiêu diêu tự tại nơi xứ sở vạn hoa mùa hè của nàng công chúa Tata.

Nơi đây có cả một thế giới thực vật tràn trề nhựa sống của khu rừng Nam Mỹ sâu thẳm tại Sky Garden, dòng suối hoa trải dài rực rỡ tại Vườn ôn đới, hay không gian đậm chất gen với những cây bonsai đủ hình dáng tại Vườn Nhật.

Hành trình phiêu lưu trong thế giới Tata của các du khách sẽ thăng hoa với Tata Show, siêu phẩm thực cảnh đa phương tiện đẳng cấp thế giới.

Đắm chìm trong những khung cảnh thần tiên mãn nhãn, thót tim và vỡ òa cảm xúc với tiết tấu gay cấn đến những phút chót là hành trình kỳ thú của xúc cảm, được truyền tải bằng ngôn ngữ của âm thanh, ánh sáng, các hiệu ứng khói lửa và màn trình diễn của hơn 150 diễn viên Việt Nam và quốc tế.

Tượng trưng cho thế giới đại dương của xứ sở cổ tích Tata, công viên nước Tropical Paradise luôn chiếm trọn trái tim fan hâm mộ các trò chơi nước với không gian rừng rậm nhiệt đới xanh mát và 39 trò chơi nước hiện đại hàng đầu thế giới, như: Cuộc chiến sinh tồn - Safari Survival, Hạm đội không kích - Sky Squad, Giao chiến thủy quái Kraken - Kraken Encounter, Ốc đảo thiên đường - Paradise Oasis...

Đặc biệt, vào mỗi cuối tuần, đại chiến thế giới nước Wonder Water War sẽ khiến các du khách

thích mê, khi được tham gia các trò chơi hấp dẫn như thi đấu đối kháng dưới nước, bắn súng

nước, ném bóng nước… đầy sảng khoái giữa không gian âm nhạc DJ và trình diễn sôi động.

Góp mặt trong những siêu phẩm đình đám, hấp dẫn mọi du khách tại VinWonders Nha Trang như Tata World River Adventure, Tata’s Fairy Land, Công viên nước Tropical Paradise… Rạp phim bay mới ra mắt chắc chắn sẽ khiến mùa hè của các du khách ghé thăm Nha Trang ngập tràn cảm xúc phấn khích và mới lạ chưa từng có.

Lễ hội Biển Quốc tế WonderFest 2023 tại Nha Trang kéo dài xuyên suốt mùa hè với chuỗi lễ hội đa chủ đề sôi động: - Lễ hội đặc sản bản địa Wonder Fair Fest (9/6 - 16/7): Thưởng thức và mua sắm tinh hoa đặc sản, chiêm ngưỡng cooking show được trình diễn bởi các bếp trưởng nổi tiếng trong không khí hội hè bản địa - Wonder Z Fest (10/6 - 20/7): Sân chơi dành giới trẻ với chuỗi cuộc thi tưng bừng: Cheerleading contest, Flashmob contest, liên hoan âm nhạc Indie, Dance battle. - Cuộc thi cosplay Wonder You Fest (16/6 - 16/7): Hóa thân thành các nhân vật yêu thích, chiêm ngưỡng các màn trình diễn cosplay chuyên nghiệp. - Wonder Family Fest (17/6 - 24/6): Ngày hội thể thao sôi nổi gắn kết gia đình và rèn luyện sức khỏe với giải chạy Sea - Fam - Run, đua thuyền kayak… - Wonder Future Fest (17/6 - 6/7): Trại hè khoa học khám phá đại dương dành cho các bé. - Wonder Water World (1/6 – 31/7): Các trải nghiệm giải trí nước đầy hứng khởi dành cho du khách cùng âm nhạc DJ, các điệu vũ tưng bừng và các màn trình diễn Bartender Flair điêu luyện. - Siêu đại nhạc hội quốc tế ∞Wonder (22/7): với sự tham gia của nghệ sỹ quốc tế tỷ view và các ca sĩ hàng đầu Việt Nam.