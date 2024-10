Sabeco chốt "thâu tóm" Bia Sài Gòn - Bình Tây

28/10/2024 9:20 AM (GMT+7)

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (Sabeco, HOSE: SAB) thông báo kế hoạch chào mua công khai hơn 37.8 triệu cổ phiếu, tương ứng 43.2% vốn của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây (Sabibeco, UPCoM: SBB).

Sabeco sẽ chào mua công khai hơn 37.8 triệu cổ phiếu SBB trong giai đoạn 31/10 - 25/12/2024, qua đó nâng sở hữu trực tiếp từ gần 14.4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16.4%) lên gần 52.2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 59.6%), qua đó trở thành Công ty mẹ của Sabibeco.

Với giá chào mua 22,000 đồng/cổ phiếu, ước tính Sabeco cần chi ra gần 832 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ này. Đáng chú ý, mức giá này cao hơn 24% so với thị giá khoảng 17,800 đồng/cổ phiếu của SBB hiện tại.

Trên thị trường chứng khoán, SBB gần đây đang đi ngang sau đợt tăng mạnh vào tháng 8 - giai doạn cổ phiếu này tiến một mạch từ vùng quanh 14,000 đồng/cổ phiếu lên vùng quanh 18,000 đồng/cổ phiếu.

Sabeco cho biết, trong quá trình chào mua có thể tăng giá (nếu cần) để đảm bảo lợi ích của Công ty, cũng như đưa ra các điều kiện về việc hủy bỏ đợt chào mua nếu số lượng cổ phiếu SBB đăng ký bán không đạt tỷ lệ tối thiểu hơn 25.1 triệu cổ phiếu (28.7% cổ phiếu đang lưu hành), hoặc SBB giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Việc chào mua công khai số lượng lớn không khiến giới đầu tư bất ngờ, bởi trong tháng 9/2024, HĐQT Sabeco đã thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu SBB nhằm mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sabibeco được biết đến với nhãn hiệu bia Sagota gồm nhiều sản phẩm bia hơi, bia lon, bia tươi, bia chai; sản phẩm gia công bia Saigon Special, Saigon Larger, Saigon 333 Export, Saigon Export; nước uống lúa mạch vị chanh và vị mâm xôi Malty.

Theo nhận định trong báo cáo định giá lần đầu cổ phiếu SAB của Chứng khoán FPT (FPTS) thì sau khi hoàn tất thương vụ M&A Sabibeco, tổng công suất của Sabeco sẽ được nâng lên 3.01 tỷ lít bia/năm ngay trong năm 2024, tăng 25.4% so với công suất hiện tại và trở thành doanh nghiệp bia có quy mô sản xuất lớn nhất Việt Nam.

Trước đó Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 với doanh thu đạt 8.086 tỷ đồng, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm 2023 (YoY). Tốc độ tăng chi phí giá vốn thay đổi không đáng kể giúp công ty thu về 2.440 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Biên lãi gộp ghi nhận ở mức 30,2%.

Doanh thu tài chính quý 2 giảm 25% YoY còn 266,3 tỷ đồng; phần lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết giảm mạnh 64% còn 27,9 tỷ đồng. Mặt khác, các chi phí trong kỳ giảm mạnh, nhất là chi phí lãi vay đã giảm gần một nửa; chi phí bán hàng giảm gần 30% YoY.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 2/2024 của Sabeco đạt 1.319 tỷ đồng, tăng gần 110 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lãi quý cao nhất mà SAB ghi nhận kể từ quý 3/2022 với con số gần 1.400 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 15.270 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với con số 14.526 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.343 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ.

Năm 2024, Sabeco đặt kế hoạch doanh thu đạt 34.400 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 4.580 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 44,4% kế hoạch doanh thu và 51,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, SAB ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 34.150 tỷ đồng, gần như đi ngang so với con số hồi đầu năm, trong đó có hơn 6.000 tỷ đồng tiền mặt và tương đương tiền, cùng với hơn 17.300 tỷ đồng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Hàng tồn kho giữ ổn định ở mức hơn 2.300 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả tăng nhẹ, ghi nhận hơn 9.000 tỷ đồng trong đó phần nợ đi vay chỉ khoảng 630 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty ở mức 25.130 tỷ đồng, bao gồm hơn 9.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.