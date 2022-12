Sắp thông xe cầu vượt bằng thép đầu tiên tại Bình Dương, tăng cường kết nối TP.HCM

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bình Dương cho biết công trình cầu vượt thép ngã tư 550 sắp hoàn thiện, đưa vào hoạt động.

Theo đó, tuyến đường ĐT743 được xác định là tuyến đường "huyết mạch" kết nối từ khu vực TP.Thủ Đức (TP.HCM), Quốc Lộ 1A và hàng loạt các khu công nghiệp. Tuyến đường trên cũng có những nhánh "xương cá" dẫn vào các cụm cảng, quốc lộ 1K, đi tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng cầu vượt bằng thép tại tuyến đường ĐT743. Ảnh: H.T

Vì thế, khu vực trên thường xuyên kẹt xe nghiêm trọng, đặc biệt vào giờ cao điểm. Nhiều tài xế xe container chở hàng hóa qua đây cho biết họ phải mất rất nhiều thời gian để di chuyển qua giao lộ này.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình Dương đã đầu tư dự án cầu vượt bằng thép tại khu vực. Được biết, công trình khởi công vào tháng 1/2022, có tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng, do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại điểm giao giữa đường ĐT 743 và đường ĐT 743B thuộc địa bàn TP.Thuận An và TP.Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương.

Sau gần một năm thi công, dự án cầu vượt thép đã hoàn thiện toàn bộ các hạng mục, chờ hoàn thành nghiệm thu để thông xe. Cầu vượt được thiết kế với chiều dài 203 m, rộng 16 m với 4 làn xe, tuổi thọ của cầu khoảng 100 năm.

Theo thiết kế, bề mặt cầu đã được thảm nhựa, lắp đặt lan can, hệ thống đèn cao áp, thoát nước, vạch chỉ dẫn, biển báo... Cầu vượt ngã tư 550 được thiết kế vận tốc 60 km/h, cấm các loại xe 2-3 bánh lưu thông. Công trình có kết cấu thép liên tục, bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép - khẩu độ lớn nhất 40 m bao gồm 5 nhịp. Cầu được thiết kế gồm 4 trụ với tĩnh không cao nhất 4,5 m.

Cầu vượt thép 550 kết nối Bình Dương - TP.HCM. Ảnh: H.T

Cầu vượt thép 550 nằm trong dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 743, đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần, dài khoảng 1,2 km. Quy mô đầu tư 6 đến 8 làn xe, kết hợp cầu vượt và cải tạo nút giao Sóng Thần, nhằm giải quyết ùn tắc ở cửa ngõ giữa TP.Dĩ An và TP.Thuận An.

Theo các chuyên gia, việc xây cầu vượt thép qua ngã tư 550 là công trình xây dựng song song với việc mở rộng cải tạo tuyến đường ĐT743, cầu vượt xây dựng được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm qua tại nút giao này, đồng thời tăng cường kết nối giữa tỉnh Bình Dương với TP.HCM.

Được biết, sau khi cầu vượt thép thép đầu tiên thông xe, dự kiến tỉnh Bình Dương tiếp tục nghiên cứu xây dựng cầu vượt thép ở những nút giao thông quan trọng khác như giao lộ vòng xoay An Phú, đường Mỹ Phước Tân Vạn (cầu cắt ngang đường DT743) để giúp giải quyết bài toàn giao thông theo kịp với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa ở địa phương.