Ông trùm hàng tiêu dùng Masan lãi chỉ bằng 1/3 năm ngoái, cài số lùi doanh thu vì sức mua quá yếu

LỢI NHUẬN MASAN CHỈ BẰNG 1/3 NĂM NGOÁI



Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 và tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Masan đạt 37.315 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,6% so với mức 36.023 tỷ đồng của nửa đầu năm 2022.

Dù vậy, lợi nhuận Masan hợp nhất trước thuế chỉ bằng khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận đạt 1.032 tỷ đồng, trong khi 6 tháng đầu năm 2022 lên đến 3.335 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2023, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Masan chỉ bằng khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: MSN

Theo Masan, lợi nhuận giảm mạnh là vì chi phí tài chính cao hơn do lãi suất đi vay cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, khoản lợi nhuận từ các công ty liên kết thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của The CrownX (TCX) ghi nhận 26.835 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và 13.535 tỷ đồng trong quý II/2023, lần lượt tăng 3% và 7,6% so với cùng kỳ. EBITDA của TCX đạt 3.507 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong hệ sinh thái của The CrownX, doanh thu của WinCommerce (WCM) ghi nhận 14.517 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và 7.182 tỷ đồng trong quý II/2023, tăng lần lượt 1,5% và 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Masan, dù tâm lý người tiêu dùng suy yếu ảnh hưởng đến năng suất bán hàng, doanh thu vẫn tăng trưởng và phần lớn được bảo vệ.

Mảnh ghép thứ hai còn lại của The CrownX là Masan Consumer Holdings (MCH). Nửa đầu năm 2023, Masan Consumer đạt mức trưởng doanh thu ấn tượng so với cùng kỳ khi tăng đến 11,6%. Đáng chú ý, quý II/2023 tăng trưởng doanh thu đến 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, doanh thu Masan MEATLife (MML) tăng lên 3.303 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng 70,2% từ mức 1.941 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo Masan, MML đã thu hẹp khoảng cách giá với chợ truyền thống thông qua chương trình giá độc quyền cho hội viên.

Masan High-tech Materials ghi nhận doanh thu giảm 10% so với cùng kỳ do nhu cầu các sản phẩm giảm trên toàn cầu.

Techcombank - công ty liên kết của Masan, đã đóp góp 1.853 tỷ đồng vào EBITDA trong nửa đầu năm 2023, giảm 23% so với cùng kỳ.

ÔNG TRÙM HÀNG TIÊU DÙNG CÀI SỐ LÙI DOANH THU

Masan là tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam. Các công ty thành viên và liên kết của Masan là những công ty dẫn đầu các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thịt có thương hiệu, bán lẻ, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính, viễn thông và sản xuất vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng.



Theo Masan, quý II/2023, thách thức từ điều kiện kinh tế vĩ mô tác động tiêu cực đến niềm tin của cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Tâm lý chung của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn thận trọng trong 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, 82,3% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm trong nửa cuối 2023; chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đạt mức thấp nhất trong 12 tháng qua. Hệ quả là hầu hết các doanh nghiệp FMCG và bán lẻ tại Việt Nam đều có kết quả kinh doanh giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Dựa trên kết quả nửa đầu năm và các sáng kiến tiếp cận người tiêu dùng Việt, tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang dự kiến sẽ đạt doanh thu 83.500 - 90.000 tỷ đồng, và 3.000 - 4.000 tỷ đồng lợi nhuận thuần trước phân bổ cổ đông thiểu số vào năm 2023.

Trong khi đó, đầu năm nay, Masan đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 đạt từ 90.000 - 100.000 tỷ đồng. Như vậy, cập nhật nửa năm, Masan đã quyết định lùi mục tiêu doanh thu.

“Ước tính này thấp hơn so với dự báo vào đầu năm 2023, do tâm lý người tiêu dùng và điều kiện thị trường yếu hơn dự kiến”, phía Masan lý giải và cho rằng trong quý II/2023, công ty đã ghi nhận lại đà tăng trưởng tích cực.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang tin rằng các sáng kiến của công ty như chương trình hội viên, các mô hình bán lẻ, sản phẩm FMCG sẽ là nền tảng cho tập đoàn nửa cuối năm cũng như những tăng trưởng đột phá trong năm 2024.