Thành lập Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước tại TP.HCM

Kỳ họp thứ 11 của HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, 19/9, các đại biểu HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM theo quy định của Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024.



Sở An toàn thực phẩm được thành lập trên cơ sở mô hình thí điểm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, được Thủ tướng ban hành quyết định thí điểm thành lập cuối năm 2016.

UBND TP.HCM sẽ có dự thảo Tờ trình báo cáo Chính phủ, Thủ tướng quyết định chấm dứt thời gian hoạt động của Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM từ ngày Sở An toàn thực phẩm được thành lập.

Sở là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP.HCM quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Sở còn có các chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND TP.HCM và chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương.

Theo phương án của UBND TPHCM, nguồn nhân lực của Sở An toàn thực phẩm được sử dụng từ số lượng người làm việc tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm trước đây. Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM có cơ cấu tổ chức bao gồm Văn phòng Sở, Thanh tra, Phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Cấp phép, Phòng Quản lý tiêu chuẩn và Giám sát ngộ độc thực phẩm, Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông.

Sở có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

Việc thành lập Sở An toàn thực phẩm không phát sinh tổng số lượng biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc được giao trong tổng biên chế của thành phố.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ làm việc tại trụ sở số 57, đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, quận 1) và số 18, đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành, quận 1).