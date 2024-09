Thỏa sức mua đặc sản, sản phẩm OCOP cả nước tại hội chợ lớn chưa từng thấy ở TP.HCM

Diễn ra ngày 22/9 do tại D-JOY (TP Thủ Đức), Giải "Pickleball - Chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại do bão số 3" do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Thủ Đức tổ chức đã nhận được 2,8 tỷ đồng.