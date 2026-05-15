Tin hot thị trường ngày 15/5: Sản xuất 10 tấn cà phê giả từ bắp, đậu nành

Tin hot thị trường ngày 15/5: Thu hồi hai sản phẩm kem chống nắng SPF 80+ và dưỡng tóc phục hồi

Theo quyết định ngày 14/5, hai sản phẩm bị thu hồi gồm MesoInstitute Hair Repair Hair Solution và Pressensa Quality Dermal Solutions Defencextra 80+ SPF, hai sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH một thành viên Thanh Lam đứng tên công bố. Cơ quan chức năng xác định các sản phẩm này có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được phê duyệt, đồng thời nội dung ghi công dụng trên nhãn không phù hợp với hồ sơ đăng ký.

Hai sản phẩm trên thuộc phân khúc mỹ phẩm chuyên biệt (kem chống nắng SPF 80+ và dưỡng tóc phục hồi), là phân khúc cạnh tranh cao với nhiều thương hiệu quốc tế lớn như La Roche-Posay, Anessa, TRESemmé. Hiện chưa rõ số lượng sản phẩm bị thu hồi là bao nhiêu.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc phân phối và sử dụng hai sản phẩm trên, đồng thời trả lại cho đơn vị cung ứng. Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định.

Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm hoàn trả và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo kết quả thu hồi phải gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/6.

Sở Y tế TP HCM được giao giám sát quá trình thu hồi của doanh nghiệp và báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 15/6. Đồng thời, Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với hai sản phẩm trên. Công ty này cũng bị tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm trong thời gian 6 tháng.

Tin hot thị trường ngày 15/5: Khởi tố chủ cơ sở “Văn Quý 7777” sản xuất 10 tấn cà phê giả từ bắp, đậu nành

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (41 tuổi, trú xã Phú Hữu) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Theo kết quả điều tra, cơ sở cà phê “Văn Quý 7777” do Quý làm chủ đã sử dụng bắp, đậu nành rang cháy, tẩm thêm hương liệu và phụ gia hóa học để sản xuất cà phê bột giả, bán ra thị trường với giá từ 80.000–100.000 đồng/kg. Từ đầu năm 2024 đến nay, cơ sở này đã tiêu thụ khoảng 10 tấn sản phẩm.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 80kg cà phê thành phẩm, hơn 1 tấn nguyên liệu đã sơ chế cùng nhiều máy móc, phụ gia và bao bì phục vụ sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cho thấy các mẫu cà phê không phát hiện hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thực phẩm giả, kém chất lượng len lỏi trên thị trường, đặc biệt với các mặt hàng tiêu dùng phổ biến như cà phê bột.

Tin hot thị trường ngày 15/5: Thu giữ hàng nghìn sản phẩm nghi giả nhãn hiệu tại Saigon Square và chợ Bến Thành

Lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM vừa đồng loạt kiểm tra nhiều gian hàng tại trung tâm thương mại Saigon Square và chợ Bến Thành, phát hiện hàng loạt sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Dior, Rolex, Nike…

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, các mặt hàng bị thu giữ gồm túi xách, ví, đồng hồ, quần áo, giày dép và phụ kiện thời trang. Nhiều sản phẩm được bày bán công khai với mức giá thấp hơn rất nhiều so với hàng chính hãng nhưng gắn logo, kiểu dáng tương tự các thương hiệu quốc tế nổi tiếng.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều tiểu thương chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong và tạm giữ số lượng lớn sản phẩm để tiếp tục giám định, xử lý theo quy định.

Động thái kiểm tra được thực hiện trong bối cảnh TP.HCM tăng cường cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường bán lẻ, đặc biệt tại các điểm mua sắm thu hút đông khách du lịch như Saigon Square và chợ Bến Thành.