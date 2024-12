15/12/2024 10:43 AM (GMT+7)

Theo NHNN chi nhánh TP.HCM, đến cuối tháng 11 tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM đạt hơn 3,82 triệu tỷ đồng, tăng 1,14% so với tháng trước; tăng 8,1% so với cuối năm 2023 và tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, tăng trưởng tín dụng VNĐ vẫn chiếm tỷ lệ cao (chiếm 96,1%) trong tổng dư nợ tín dụng và tín dụng bằng đồng nội tệ có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng chung trên địa bàn, tăng 8,6% so với cuối năm và 13,4% so với cùng kỳ.

Tổng dư nợ tín dụng TP.HCM đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng

Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng ngoại tệ cũng đã tăng trưởng dương trở lại trong tháng 10 và tháng 11, riêng tháng 11 tăng 3,14%.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, cho biết diễn biến tăng trưởng tín dụng của TP.HCM trong những tháng gần đây phù hợp với xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế. Trong quá trình đó, nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ và tiêu dùng tăng, trở thành yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong tháng cuối cùng của năm.

Đối với việc tín dụng ngoại tệ tăng trưởng dương trở lại, ông Lệnh cho rằng, tỷ giá ổn định và nhu cầu ngoại tệ cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tăng là yếu tố chính tác động đến tăng trưởng tín dụng ngoại tệ trong những tháng cuối năm trên địa bàn.

(Theo SGGP)