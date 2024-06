Vietnam Airlines kỳ vọng sẽ tốt cho 2025, hãng bay Nhật đưa người vào hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Vietnam Airlines (VNA) hôm nay 21/6, CEO Lê Hồng Hà cho biết số lượng máy bay của hãng thiếu hụt khá nhiều.

Theo ông Hà, lỗi phải thu hồi động cơ Pratt&Whitney (PW) trên dòng máy bay Airbus khiến VNA đang dừng 11 chiếc, dự kiến cuối năm sẽ dừng tiếp 6 chiếc. Do thời gian sửa chữa bảo dưỡng kéo dài 250 - 300 ngày nên dự kiến việc thiếu hụt máy bay sẽ kéo dài hết năm 2024 và giảm dần vào giữa năm 2025.

CEO Vietnam Airlines Lê Hồng Hà tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 21/6. Nguồn: VNA

VNA đã có các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt đội máy bay như tái cơ cấu các đường bay, giảm các đường bay thấp điểm để chuyển sang giờ cao điểm và các đường bay hiệu quả hơn. Đặc biệt, hãng tiếp tục mở các đường bay mới. Hiện tại, các đường bay quốc tế cũng quay trở lại, trừ một số đường bay đi Nga và Myanmar.



Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT của VNA, nói ông kỳ vọng nếu tất cả các giải pháp triển khai được, tình trạng âm vốn chủ sở hữu đến hết năm 2025 sẽ được khắc phục. Theo ông Hòa, thời điểm triển khai phương án tăng vốn và số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được công ty công bố sau khi được các cấp Chính quyền thông qua.

Tại cuộc họp, các cổ đông thông qua việc bổ nhiệm ông Daisuke Suzuki sinh năm 1972 làm thành viên HĐQT của Vietnam Airlines để thay thế cho ông Hiroyuki Kometani mới nộp đơn từ nhiệm.

Ông Suzuki đang làm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối chiến lược của ANA Holdings, hãng hàng không lớn thứ hai Nhật Bản. ANA Holdings đang là đối tác chiến lược và sở hữu 5,62% cổ phần tại Vietnam Airlines.

Ông Hòa, Chủ tịch Vietnam Airlines, cho biết hãng xác định nội lực tự thân đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi và phát triển. Các giải pháp nội lực tự thân đã đem đến kết quả cắt giảm 42.400 tỷ đồng chi phí trong 4 năm vừa qua. Vietnam Airlines đã tăng cường đàm phán với các chủ nợ quốc tế để giảm tiền thuê máy bay, giảm 16.000 tỷ đồng, bên cạnh 8.300 tỷ đồng giãn hạn thanh toán.

Năm 2024, Vietnam Airlines sẽ thoái vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất (mã TCS) để bổ sung thu nhập và dòng tiền. Trước đó, Vietnam Airlines đưa vào dự kiến kế hoạch 2024 thu nhập thoái vốn TCS khoảng 1,700 tỷ đồng trên cơ sở thận trọng về giá trị và tiến độ thoái vốn.

TCS là liên doanh giữa Vietnam Airlines, SASCO và công ty dịch vụ hàng không Singapore SATS, với hoạt động chủ yếu trong mảng dịch vụ phục vụ hàng hóa. Năm ngoái, TCS ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, với tổng doanh thu đạt 702 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 394 tỷ đồng, ROE (chỉ số tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) lên tới 336%.

Một số chỉ tiêu năm 2024 của Vietnam Airlines. Nguồn: tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2024

Đường bay Mỹ rất quan trọng với Vietnam Airlines

Bức tranh phục vụ khách quốc tế năm 2024 được Vietnam Airlines vẽ ra với hai kịch bản. Trong kịch bản lạc quan hơn, lượng khách quốc tế có thể tăng tới 20% so với năm trước vàphục hồi gần 92% so với mức trước đại dịch năm 2019. Với kịch bản ít lạc quan hơn, hãng dự báo chỉ tăng 13% so với năm 2023.

Máy bay Vietnam Airlines đang hoạt động. Nguồn: VNA

Với thị trường nội địa, Vietnam Airlines cho rằng các giải pháp vĩ mô được triển khai mạnh, kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, các hãng có phương án bù đắp tải cung ứng có thể giúp tổng lượng khách thị trường tăng 2.5% so với năm 2023 và tăng 10% so năm 2019.

CEO Lê Hồng Hà đã cung cấp chi tiết về các đường bay quốc tế quan trọng như các tuyến đến Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Vietnam Airlines chính thức mở đường bay Mỹ trong năm 2022. Ông Hà cho biết: “Đây là đường bay quan trọng về mặt chính trị và xã hội, được ấp ủ xây dựng sau hơn 20 năm đánh giá”. Về mặt tài chính, đường bay đi San Francisco (Mỹ) chưa đạt chi phí đủ trên tổng chi phí.

Với đường bay Nhật Bản, khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam mới đạt 60% so với 2019, đây là thị trường quan trọng với du lịch Việt Nam và Vietnam Airlines nhưng phục hồi chậm.

Đường bay đi Trung Quốc (thị trường lớn và quan trọng của Vietnam Airlines và ngành hàng không Việt Nam) phục hồi chậm so với dự báo chung. Theo ông Hà 5 tháng đầu năm 2024, thị trường Trung Quốc giảm khoảng 55% so với trước dịch Covid-19. Vietnam Airlines đang xem xét để mở lại dần các đường bay đi Trung Quốc trong thời gian tới, như bay đến Thành Đô, thủ phủ sôi động của tỉnh Tứ Xuyên.