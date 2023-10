VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán hơn 10.000 xe điện trong quý III/2023

Trong quý III/2023, VinFast ghi nhận tổng doanh thu đạt 342,7 triệu USD, tăng 159,3% so với cùng kỳ và tăng 3,8% so với quý II/2023. Trong đó, tiền từ bán xe đạt 319,5 triệu USD, tăng 185,2% so với cùng kỳ và tăng 2,8% so với quý liền trước.

Tới cuối quý III/2023, VinFast có 126 showroom xe điện trên toàn cầu và 247 showroom và trung tâm dịch vụ với xe máy điện, gồm của cả VinFast và đại lý.