"Đại gia" phát triển khu công nghiệp Thái Lan ngắm nghía Bà Rịa-Vũng Tàu trong kế hoạch rót thêm 1 tỷ USD

Bà Jareeporn Jarukornsakul, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của WHA, vừa gặp ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, tại Bà Rịa-Vũng Tàu đầu tháng 3 để đề xuất kế hoạch xây Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Châu Đức ở huyện Châu Đức với quy mô dự kiến lớn thứ hai tại tỉnh.



Bà Jareeporn Jarukornsakul, Chủ tịch và CEO của WHA, trao quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ ngày 1/3/2024. Ảnh: áo Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quy mô của dự án sẽ lên đến 1.200 ha. Bà giải thích chọn Châu Đức là do huyện có tiềm năng phát triển tốt. Theo quy hoạch Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, vừa được phê duyệt, Châu Đức có một khu vực được quy hoạch phát triển khu công nghiệp với diện tích 4.200 ha, và tập đoàn Thái Lan dự kiến triển khai dự án KCN trong khu vực mới này.

Chủ tịch của WHA cho biết tập đoàn với thế mạnh trong logistics, bất động sản công nghiệp, dịch vụ tiện ích, năng lượng và chuyển đổi số, WHA đã đầu tư nhiều dự án ở Việt Nam, điển hình là tỉnh Nghệ An, cực tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực bắc miền Trung hiện nay.

Định hướng trong thời gian tới của WHA là phát triển các KCN sinh thái thông minh, với mục tiêu 5 năm tới đầu tư ít nhất 1 tỷ USD vào các dự án KCN tại Việt Nam. Với việc có nhiều khách hàng là các tập đoàn đa quốc gia có quy mô lớn, nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, WHA hy vọng sẽ thu hút thành công vào các KCN này các dự án thứ cấp có tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ USD.

Cơ sở hạ tầng giao thông tại huyện Châu Đức. Ảnh tư liệu

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết tỉnh đang có chủ trương thu hút nhà đầu tư xây hạ tầng khu công nghiệp tại huyện Châu Đức. Tỉnh sẽ tạo điều kiện để các nhà đầu tư, trong đó có WHA, tham gia quá trình phát triển công nghiệp hiện đại này.



Tại Châu Đức hiện nay, Khu công nghiệp Châu Đức với diện tích hơn 1.500 ha là KCN có quy mô diện tích lớn nhất Bà Rịa-Vũng Tàu.

WHA bước vào thị trường Việt Nam năm 2017 với dự án đầu tiên tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An quy mô gần 1.900 ha. Cùng nhiều KCN khác tại Nghệ An, WHA và khối doanh nghiệp FDI đã giúp tỉnh Nghệ An đứng vị trí thứ 8/63 tỉnh-thành thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tốt nhất cả nước với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm hơn 1,6 tỷ USD.



Khu công nghiệp WHA 1 tại Nghệ An. Ảnh tư liệu

Tại Nghệ An, nhờ có sự hỗ trợ rất lớn của lãnh đạo tỉnh, WHA đã thu hút được 2 nhà đầu tư lớn tầm cỡ thế giới là Foxconn và Sunny Optical.

Đến nay, WHA đã đầu tư 200 triệu USD tại Việt Nam. Trong kế hoạch cho 5 năm nữa, tập đoàn đã lên khoản ngân sách 1 tỷ USD mở rộng đầu tư.