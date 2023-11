"Tiểu Foxconn" liên tục mở rộng sản xuất tại Việt Nam

Tập đoàn sản xuất điện tử Luxshare ICT của Trung Quốc, một trong những nhà cung cấp của Apple, liên tục mở rộng sản xuất tại Việt Nam trong chiến lược đa dạng chuỗi cung ứng toàn cầu của công ty.



Với biệt danh "tiểu Foxconn" để so sánh với tập đoàn khổng lồ Foxconn gốc Đài Loan (Trung Quốc), Luxshare đang vận hành các dự án sản xuất tại Bắc Giang ở miền Bắc và Nghệ An tại miền Trung.

Ngày 9/11, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, cho biết đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 10 cho Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam tại Bắc Giang.

Trong lần điều chỉnh này, Luxshare tăng vốn đầu tư thêm 330 triệu USD để mở rộng sản xuất. Dự án mới này có vị trí tại Lô E, T, U1 Khu công nghiệp Quang Châu, với diện tích đất hơn 29,1 ha. Tiến độ thực hiện đầu tư thêm là 12-24 tháng, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận điều chỉnh.

Nhà máy mới sẽ sản xuất nhiều linh kiện điện tử thông minh như dây cáp cho thiết bị điện tử thông minh; thiết bị số hóa tín hiệu tiếng nói và truyền qua mạng; thiết bị khuếch tán tín hiệu, thiết bị truyền thông; bút cảm ứng, đèn chiếu sáng, khóa điện tử, bộ đàm; tem định vị thông minh...

Như vậy, tổng vốn đầu tư mới của Luxshare tại tỉnh Bắc Giang là hơn 504 triệu USD. Không tính nhà máy sắp xây dựng, Luxshare đang vận hành 2 nhà máy tại Bắc Giang: một ở KCN Quang Châu và một ở KCN Vân Trung, đều thuộc huyện Việt Yên.

Nhà máy của Luxshare ICT tại KCN Quang Châu tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Luxshare.

"Tiểu Foxconn" cũng đang xây dựng thêm nhà máy tại Nghệ An. Nhà máy mới này được chính quyền Nghệ An cấp quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 2/2023. Dự án với vốn 150 triệu USD để sản xuất các thiết bị và linh kiện điện tử. Đây là nhà máy thứ 2 tại Nghệ An sau nhà máy trị giá 140 triệu USD đang hoạt động tại KCN KCN VSIP Nghệ An.



Tổng cộng, 5 dự án nhà máy của Luxshare tại Việt Nam có vốn đăng ký hơn 794 triệu USD.

Luxshare là công ty Trung Quốc đầu tiên được lắp ráp iPhone cho "táo khuyết", vốn là công việc quen thuộc của Foxconn. Cái tên "tiểu Foxconn" một phần đến từ hợp đồng này, một phần cũng do người sáng lập Luxshare, là bà Grace Wang, người đã từng làm việc cho Foxconn và cực kỳ ngưỡng mộ ông Terry Gou, cha đẻ của Foxconn - tỷ phú ở Đài Loan.

Bà Wang thành lập Luxshare năm 2004. Đến nay, tập đoàn có trụ sở chính ở Thâm Quyến đã trở thành nhà cung cấp cho nhiều tên tuổi quốc tế như Apple, Tesla, Huawei, Oppo và Vivo.

Những sản phẩm iPhone của Apple. Ảnh tư liệu.

Đặc biệt, Luxshare tham gia chuỗi cung ứng linh kiện của Apple từ năm 2012. Chỉ sau 5 năm, Luxshare được Apple kỳ vọng rất cao và giao cho đơn hàng sản xuất tai nghe AirPods vào năm 2017. Hai năm sau, đơn hàng lắp ráp đồng hồ thông minh Apple Watch được giao cho Luxshare.



"Tiểu Foxconn" không ngừng "ăn" vào thị phần cung cấp của Foxconn: Luxshare cũng là công ty đầu tiên sản xuất AirPods Pro cho Apple.

Cuối năm 2019, Apple tung ra thị trường hai sản phẩm AirPods 2 và AirPods Pro, và yêu cầu Luxshare Precision thuộc tập đoàn, tăng gấp đôi sản lượng sản xuất tính riêng Airpods Pro lên 2 triệu sản phẩm mỗi tháng, do nhu cầu cao hơn dự kiến ban đầu.

Theo số liệu của Luxshare, doanh thu từ Apple chiếm hơn 50% tổng doanh thu của Luxshare hiện nay.