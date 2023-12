Xu hướng chăm sóc khách hàng thân thiết thời 4.0

"Tích điểm Up" được xem là sự kiện mang tính đột phá, định chuẩn mực mới cho các sáng kiến chăm sóc khách hàng thân thiết (Loyalty) trong kỷ nguyên 4.0, đồng thời góp phần thúc đẩy số hóa xu hướng tiêu dùng thông minh của người trẻ Việt Nam trong tương lai.

Chương trình "Tích điểm UP" do Urbox tổ chức, được xây dựng trên nền tảng Visa Offers Platform (VOP) cung cấp bởi Visa – Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới. "Tích điểm Up" cũng là chương trình chăm sóc khách hàng qua hình thức liên kết thẻ đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Khách tham quan trải nghiệm tại sự kiện ra mắt "Tích điểm Up" vào sáng 19/12. Ảnh: Minh Tâm

Theo chị Duyên, dịch vụ "Tích điểm Up" của Urbox khá thú vị cho người dùng đặc biệt là Gen Z như chị. "Với Urbox, mình có thể trải nghiệm mua sắm các thương hiệu mà mình thích, có thể mua voucher tặng cho người thân, bạn bè. Khi sử dụng các dịch vụ đối tác của Urbox thì mình được tích điểm sau đó có thể dùng điểm đổi lấy những phần quà mình thích", chị Duyên cho biết.

Đại diện Urbox chia sẻ, dịch vụ này có ưu điểm là phương cách sử dụng đơn giản và tiện lợi theo mô hình "Tiêu là tích" (1.000 điểm UP tương ứng với 1.000 VNĐ). Người dùng chỉ cần liên kết thẻ Visa vào ứng dụng UrBox, tiến hành chi tiêu bằng thẻ để nhận tích điểm ngay tức thì, và dùng điểm tích để đổi nhiều ưu đãi hấp dẫn từ hơn 600 thương hiệu đối tác của UrBox.

"Thay vì khách hàng phải tạo và đăng nhập nhiều tài khoản mua hàng hoặc giữ nhiều thẻ khách hàng, thì với chương trình này khách hàng chỉ cần liên kết thẻ visa vào ứng dụng Urbox để tích điểm ngay trên 1 ứng dụng. Như vậy, với mạng lưới đổi điểm lớn, khách hàng cũng không còn phải đau đầu vì sắp đến thời điểm hết hạn mà vẫn chưa tìm ra ưu đãi phù hợp để dùng điểm", ông Bùi Hoài Nam, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty Giải pháp quà tặng điện tử UrBox cho biết.

Ông Nam, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty Giải pháp quà tặng điện tử UrBox chia sẻ về những tiện ích của dịch vụ mới trong thời đại 4.0. Ảnh: Minh Tâm

Dù vậy, ông Nam cũng lưu ý, bí quyết giữ chân khách hàng, ngoài việc mang lại giá trị thật và giá trị gia tăng sau mua sắm thì cần xây dựng một vòng tròn liên kết với khách hàng.

"Theo nghiên cứu của chúng tôi, việc khách hàng có gắn kết với bạn không ngoài giá trị thực mang lại, thì còn là cảm xúc. Họ sẽ trở nên vui vẻ và yêu quý nhãn hàng khi được nhớ tới, được nói cám ơn và tạm biệt một cách thân tình. Chúng ta cũng nên tung ra sản phẩm chỉ dành riêng cho khách hàng thân thiết, hoặc tặng một món quà bất ngờ hay mời khách hàng tham gia các sự kiện của DN", ông Nam gợi ý.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào cho biết rất vui mừng khi hợp tác với UrBox để nâng tầm trải nghiệm của người tiêu dùng tại Việt Nam với chương trình khách hàng thân thiết thông qua liên kết thẻ mang tính bước ngoặt lần này.

Các đối tác thảo luận trong sự kiện. Ảnh: Minh Tâm

"Tại Visa, chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp thanh toán kỹ thuật số tiên tiến đến với đối tác và chủ thẻ, hướng tới chuyển đổi số và xã hội không tiền mặt tại Việt Nam. Việc vận dụng nền tảng Visa Offers Platform (VOP) vào Chương trình "Tích điểm UP" đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình gia tăng trải nghiệm tiêu dùng và thanh toán số", vị đại diện này nói.

Bên cạnh đó, bà Dung nhận định rằng, dịch vụ này hứa hẹn mở ra hệ sinh thái mới nơi tất cả các thành viên tham gia hành trình mua sắm hiện đại – từ nhà bán, thương hiệu, người tiêu dùng, đến đơn vị phát hành thẻ và nền tảng liên kết thẻ – đều có thể tận hưởng những trải nghiệm liền mạch, ưu đãi hấp dẫn, và góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn.