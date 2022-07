Chia sẻ lợi nhuận bằng khuyến mãi, sức mua tăng

Trước "bão giá" tăng theo giá xăng dầu, nhiều mặt hàng thời gian qua lăm le tăng theo. Nhưng để chia sẻ bớt khó khăn với người tiêu dùng, nhiều nhà sản xuất, tiểu thương, hệ thống phân phối đã quyết định chia sẻ lợi nhuận bằng cách giảm giá cho người tiêu dùng.



Đẩy khuyến mãi, giảm giá để tăng sức mua

Giá nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí vận chuyển tăng, nhà cung cấp đề xuất tăng giá là khó khăn mà các kênh phân phối hiện đại như siêu thị đang đối mặt. Theo các siêu thị, thời gian này họ đang tiếp tục đàm phán với các nhà cung cấp để cố gắng kiềm giá, tránh gây sốc và áp lực lên túi tiền của người dân.

Mặt khác, nhân đợt tháng khuyến mãi tập trung Shopping Season do TP.HCM đang tổ chức tới ngày 15/7, các hệ thống siêu thị đều tăng cường khuyến mãi, giảm giá với mức khuyến mãi lên tới 50%, mua 1 tặng 1.

Khách mua sắm tại MM Mega Market An Phú (TP.Thủ Đức). Ảnh: Phúc Minh

Các siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op như Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood… giảm giá trên cả 5 ngành hàng gồm thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng và may mặc. Các sản phẩm đồ dùng và may mặc như bếp điện hồng ngoại, nồi chiên không dầu, bình giữ nhiệt, hộp thực phẩm ngăn đông, bình nước nhựa… giảm giá từ 51%, miễn phí sản phẩm thứ hai cùng loại. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống gồm thịt gia súc và gia cầm các loại có mức giảm từ 15-20% và có quà tặng đi kèm như bò viên.

Siêu thị Emart Gò Vấp có nhiều khuyến mãi lớn nhất trong mùa hè năm nay, xuyên suốt đến ngày 15/7 với loạt sản phẩm ưu đãi lên đến 100%, áp dụng cho tất cả các nhóm hàng hóa, thông qua các chương trình "Hè nóng - Khuyến mãi Cool", "Sản phẩm Hàn Quốc", "Lễ hội bếp gia đình".

Từ ngày 2/7 đến ngày 15/7, các siêu thị Satra và cửa hàng thực phẩm Satrafoods áp dụng với mỗi hóa đơn 99.000 đồng, khách được mua 1 sản phẩm giá đặc biệt như: Lốc 6 chai Pepsi/7UP 390ml giá 26.000 đồng; hạt nêm Knorr thịt thăn xương ống và tủy gói 400g giá 23.900 đồng; nước rửa chén Sunlight chanh túi 2,6kg giá 51.500 đồng. Nhiều mặt hàng thiết yếu mua 1 tặng 1 như sữa tắm, sữa dưỡng thể, xịt côn trùng, nước giải khát…

4 siêu thị MM Mega Market tại TP.HCM đưa ra những chương trình giảm giá trên hơn 1.000 sản phẩm, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, hoá mỹ phẩm, các sản phẩm thương hiệu riêng. "Trong đó có một số sản phẩm chúng tôi giảm giá lên tới 100%", đại diện MM Mega Market cho biết.

Nhiều chợ truyền thống như chợ Tân Định, chợ Bến Thành, chợ Xóm Chiếu… cũng tích cực hưởng ứng tháng khuyến mãi tập trung. Dù mức giảm không nhiều bằng siêu thị nhưng các tiểu thương cho rằng họ đã "thắt lưng buộc bụng", chấp nhận giảm bớt lợi nhuận để chia sẻ cùng người tiêu dùng.

Sức mua khả quan hơn

Theo ghi nhận, sức mua tại nhiều hệ thống siêu thị, chợ ở TP.HCM thời gian qua có phần tốt hơn so với thời điểm tháng 5 và đầu tháng 6.

Đại diện Co.opXtra Vạn Hạnh (quận 10) cho biết sức mua tại siêu thị gần đây đã bắt đầu phục hồi khá tốt. Các chương trình khuyến mãi, giảm giá đợt này cũng doanh nghiệp cũng nhằm mục đích chia sẻ khó khăn với người dân trong bão giá và kích thích sức mua tốt hơn.

Các siêu thị Big C, Aeon, Emart, MM Mega Market cũng nhộn nhịp, khách phải xếp hàng dài chờ thanh toán. "Sức mua tại các siêu thị trong hệ thống của chúng tôi cũng đã phục hồi tốt", đại diện Central Retail - doanh nghiệp quản lý chuỗi siêu thị Big C, GO! cho biết.

Phía MM Mega Market cho hay khách hàng của hệ thống này phần nhiều là doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn nên khi kinh tế phục hồi, du lịch nhộn nhịp thì sức mua gần như đã trở lại hoàn toàn so với trước khi có dịch, thậm chí ghi nhận tốt hơn. Doanh nghiệp tích cực áp dụng các chương trình giảm giá, giảm giá sâu hơn nếu khách mua một mã sản phẩm với số lượng nhiều.

Chợ Bến Thành đã nhộn nhịp. Ảnh: Phúc Minh

Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê TP.HCM, GRDP 6 tháng đầu năm 2022 của TP.HCM ước tính tăng 3,82% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực thương mại dịch vụ đóng góp nhiều nhất 3,02 điểm % đồng thời có mức tăng trưởng 4,83% trong bối cảnh các hoạt động dịch vụ vừa bắt đầu hồi phục sau dịch bệnh Covid-19.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 556.488 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm ước đạt 335.595 tỷ đồng tăng 11,9% so với cùng kỳ. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 6 tháng đầu năm ước đạt 40.152 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình cung cầu, giá cả thị trường, phát huy công cụ bình ổn thị trường, tổ chức kết nối doanh nghiệp phân phối với các nguồn hàng hóa tại từng địa phương, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mãi tập trung nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, góp phần khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh.