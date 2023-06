Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy tung loạt ảnh cực phẩm hát, nhảy dưới mưa, tuyên bố chỉ xài Facebook, không chơi TikTok

Chiều 6/6, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy bất ngờ tung tiếp loạt ảnh “chính chủ” nhảy dưới mưa, đàn, hát tại buổi kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng.



Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy hài hước cho biết: “Lỡ chơi rồi nên thôi load nốt mấy tấm hình chính chủ”.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nhảy dưới mưa, vũ đạo và hình ảnh được cộng đồng mạng tuyên bố phải gọi là cực phẩm. Ảnh: FBNV

Một ngày trước đó, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã gây bão khắp mạng xã hội về đoạn clip nhảy “cực cháy” dưới mưa, biểu diễn ca khúc Always Remember Us This Way, Cô đơn trên Sofa, Đừng để anh một mình đêm nay. Hiện sức nóng của cơn bão mạng này vẫn chưa dừng lại.

Những hình ảnh “chính chủ” của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy tại đêm kỷ niệm do chính ông vừa tải lên tài khoản cá nhân bắt từng khoảnh khắc, từng chi tiết, từng động tác vũ đạo, khiến cộng đồng mạng liên tục gọi là “cực phẩm”.

Trong bài đăng này, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nói thêm mình chỉ sử dụng duy nhất tài khoản mạng xã hội Facebook này cùng với Instagram có liên kết với tài khoản Facebook. Đồng thời, ông Huy nhấn mạnh ông không có tài khoản TikTok.

“Mình không có tài khoản TikTok nhé… Mọi người lướt vui lướt khoẻ nghen! #tiepnoibanthan, chính trực! Chứ sau mấy cơn mưa thấy nhiều tài khoản lạ lạ “đích danh” mọc lên như nấm á!”, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy viết trên Facebook cá nhân.

Loạt ảnh phải gọi là “cực phẩm” của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nhảy dưới, mưa hát Cô đơn trên Sofa, Đừng để anh một mình đêm nay:

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là người trẻ nhất trong dàn lãnh đạo của ACB, tham gia điều hành và là Chủ tịch HĐQT ngân hàng này từ tháng 9/2012.

Trước đó, từ năm 2002, ông Huy giữ vị trí Giám đốc Marketing ACB và được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc ngân hàng năm 2008. Ông Huy chính là con trai nguyên Chủ tịch ACB Trần Mộng Hùng.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy được đánh giá là vị chủ tịch ngân hàng đặc biệt, là chủ tịch ngân hàng duy nhất tại Việt Nam công khai tài khoản mạng xã hội Facebook.

Trên mạng xã hội, ông thường xuyên chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống hàng ngày, các hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí.