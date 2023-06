Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: Chuyện ngồi “ghế nóng” ít được tiết lộ, tuổi trẻ tài cao, vực dậy ngân hàng nghìn tỷ

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đang gây sốt mạng xã hội với đoạn clip nhảy “cực cháy” dưới mưa, biểu diễn ca khúc Always Remember Us This Way, Cô đơn trên Sofa, Đừng để anh một mình đêm nay trong buổi kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng.



Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy được biết đến là vị chủ tịch ngân hàng đặc biệt, có 1-0-2 tại Việt Nam từ trước đến nay.

Điều ít biết về Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy sinh năm 1978, hiện 45 tuổi. Dù vậy, nhiều người vẫn trầm trồ ngạc nhiên với sự trẻ trung, phong độ của vị chủ tịch. Đoạn clip nhảy và hát được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Vì vậy, cộng đồng mạng cũng đánh giá vị Chủ tịch ACB đã bị thời gian lãng quên.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy sinh năm 1978, hiện 45 tuổi. Ảnh: FBNV

Ông Trần Hùng Huy chính là con trai của cựu Chủ tịch ACB Trần Mộng Hùng. Ông Hùng cũng là nhà sáng lập ACB. Mẹ của ông Trần Hùng Huy là bà Đặng Thị Thu Thủy - thành viên HĐQT ACB.

Ông Huy tốt nghiệp cử nhân 3 chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế vào năm 2000. Sau đó, ông nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Chapman (Mỹ). Năm 33 tuổi, ông Trần Hùng Huy lấy bằng Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Golden Gate (Mỹ).

Ông Trần Hùng Huy được giới tài chính - ngân hàng ở Việt Nam đánh giá là “con nhà nòi” khi cha mẹ đều là những người làm ngân hàng kỳ cựu. Quá trình ông Trần Hùng Huy làm việc tại ngân hàng ACB, đi lên những vị trí nhân viên ngân hàng bình thường.

Ông Huy từng cho biết đã tự nộp đơn thi tuyển làm nhân viên ngân hàng ở ACB mà không nói với cha mẹ. Chỉ đến khi trúng tuyển, vào ACB làm thì ông Huy mới thông báo với gia đình. Từ vị trí nhân viên ngân hàng, ông Huy lên làm Giám đốc Marketing ACB. Sau đó, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ACB.

Trước khi xảy ra sự cố liên quan bầu Kiên năm 2012, ACB là một ngân hàng cổ phần top đầu tại Việt Nam. ACB lúc đó có hàng loạt các thành viên gạo cội trong giới tài chính cả trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố bầu Kiên, ghế chủ tịch bị bỏ trống.

Con trai cả của người sáng lập Trần Mộng Hùng là Trần Hùng Huy được đưa lên vị trí lãnh đạo cao nhất, Chủ tịch HĐQT ACB. Thời điểm đó, ông Huy 34 tuổi, là vị chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: Vực dậy ACB, liên tiếp lãi kỷ lục

Chức Chủ tịch ACB của ông Trần Hùng Huy khiến nhiều người vẫn hoài nghi vì ông Huy còn quá trẻ và ngân hàng đang có sự cố. Tuy nhiên, khả năng lãnh đạo của ông Huy đã vực dậy ngân hàng này.

Ngay quý IV/2012, ngân hàng này giảm lỗ từ mức 520 tỷ đồng của quý trước xuống còn lỗ 159 tỷ đồng. Sang năm 2013, hoạt động kinh doanh được cải thiện tích cực từ lỗ sang lãi, với mức lãi sau thuế cả nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đi lên từ vị trí nhân viên tại ngân hàng. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 6/2014, ACB đã được Fitch nâng triển vọng tín nhiệm từ "tiêu cực" lên "ổn định" sau khi tổ chức này cho rằng, những sức ép từ rủi ro phát sinh tại ACB sau sự kiện ông Nguyễn Đức Kiên lên hệ thống tài chính đã giảm thiểu.

Năm 2017, ACB đạt 2.656 tỷ đồng lợi nhuận, sang năm 2018 lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng tới 140%, đạt 6.389 tỷ đồng.

Đến năm 2018, mức tăng lợi nhuận là 18%, đạt 7.516 tỷ đồng. Năm 2020, tăng trưởng lợi nhuận đạt 27% lên mức 9.596 tỷ đồng. Năm 2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ACB lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ, cụ thể là 11.998 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Năm 2022, lợi nhuận trước thuế ACB kỷ lục lên đến 17.114 tỷ đồng, tăng gần 43%. Quý I/2023, ACB đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 5.157 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với quý I/2022, hoàn thành 26% kế hoạch kinh doanh năm.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đang nắm 115,7 triệu cổ phiếu ACB, chiếm tỷ lệ 3,43% vốn điều lệ ngân hàng. Tài sản trên thị trường chứng khoán của ông Huy ước khoảng 2.516 tỷ đồng.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy thường xuyên đăng ảnh các hoạt động cá nhân lên Facebook, Instagram. Ảnh: FBNV

Ngoài khả năng lãnh đạo, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy còn được biết đến là vị chủ tịch ngân hàng đặc biệt, là chủ tịch ngân hàng duy nhất tại Việt Nam công khai các tài khoản mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, ông thường xuyên chia sẻ về công việc, văn hóa doanh nghiệp lẫn cuộc sống hàng ngày, các hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí với đồng nghiệp cũng như sinh hoạt gia đình.

Trước đó, lễ kỷ niệm 25 năm thành lập ACB, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cũng đã xuất hiện trên sân khấu và hát một loạt “hit” đình đám thời điểm đó như Ngày mai em đi, Uptown Funk, Attention… để tiếp năng lượng và tri ân toàn thể nhân viên.