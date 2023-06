Quảng cáo ACB nhiều năm trước bất ngờ được đào lại vì có Chủ tịch Trần Hùng Huy làm diễn viên

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy là thanh niên ngồi ghế đá trong quảng cáo của ACB cách đây 12 năm

Sau màn biểu diễn dưới mưa trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) tối 4/6, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB - Trần Hùng Huy trở thành cái tên gây sốt trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Vị chủ tịch gây ấn tượng khi thể hiện tài năng đàn, hát và nhảy "cực bốc" trên sân khấu.

Chủ tịch ngân hàng ACB Trần Hùng Huy gây sốt khi biểu diễn dưới mưa. Ảnh: Chụp màn hình

Chủ tịch ACB đã biểu diễn ca khúc: Always remember us this way và Cô đơn trên sofa nổi đình nổi đám thời gian qua. Ông Huy cho biết, phần biểu diễn này như một lời cảm ơn tới những người sáng lập, những banker đã luôn tin tưởng vào ACB trong suốt 30 năm qua.

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội vì sự gần gũi của vị chủ tịch ngân hàng.

Khi hình ảnh của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy gây bão mạng xã hội thi cũng là lúc quảng cáo "huyền thoại" của Ngân hàng ACB từng phát sóng trên VTV cách đây 12 năm bất ngờ được tìm kiếm lại.

Thanh niên ngồi ghế đá trong TVC cách đây 12 năm nay đã trở thành chủ tịch hot nhất nhì mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể nhiều người nhận ra, trong đoạn quảng cáo của ngân hàng ACB, ông Trần Hùng Huy đã góp một vai nho nhỏ, đó là chàng trai ngồi làm việc trên ghế đá công viên. Hiện tại, clip trên đang được cư dân mạng tích cực đào lại và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú khi chàng trai mặc áo sơ mi ngồi ghế đá năm ấy nay đã trở thành Chủ tịch ngân hàng hot nhất mạng xã hội:

"Chàng trai xuất hiện giây thứ 23 của qảng cáo đã trở thành chủ tịch ngân hàng ACB rồi".

"Thấy tên chủ tịch Trần Hùng Huy nổi quá, lại có người bảo anh từng đóng trong quảng cáo huyền thoại này nên vội tìm lại xem".

"Ngày xưa còn bé xem quảng cáo không nghĩ anh gầy gầy kia sau này lại là chủ tịch ACB".

Hiện, đoạn quảng cáo của ngân hàng ACB bỗng được tìm kiếm và truyền tay trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho vị chủ tịch trẻ sau bao nhiêu năm ngày càng phong độ và thần thái cuốn hút.

Hình ảnh 12 năm trước và hiện tại của vị chủ tịch trẻ nhất ngành ngân hàng. Ảnh: ST

Điều ít biết về chủ tịch ACB - Trần Hùng Huy

Chủ tịch ACB - Trần Hùng Huy, sinh năm 1978, trong một gia đình có truyền thống làm ngân hàng. Trần Hùng Huy lâu nay được giới tài chính xếp vào dạng "con nhà nòi".

Ông Trần Mộng Hùng, bố Trần Hùng Huy là một trong những nhà sáng lập ACB và được ví như linh hồn của ngân hàng.

Mẹ anh, bà Đặng Thu Thủy, cũng làm việc tại ACB từ khi nhà băng mới thành lập, và nắm nhiều chức vụ quan trọng. Hiện tại, bà Thủy giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị ACB.

Ông Trần Hùng Huy được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB ngày 18/9/2012. Ông Huy được biết tới là vị Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất tại Việt Nam, nắm giữ chức vụ này khi mới 34 tuổi, thời điểm ACB đang đứng trước nhiều khó khăn sau sự kiện của ông Nguyễn Đức Kiên và một số vị cựu lãnh đạo nhà băng vướng vòng lao lý vào năm 2012.

Chủ tịch ACB - Trần Hùng Huy gây đốn tim với diện mạo trẻ trung, phong độ. Ảnh: FBNV

Nhận nhiệm vụ đứng đầu chèo lái một ngân hàng khi tuổi đời còn rất trẻ, ông Huy đã nhận về không ít sự nghi ngờ. Tuy nhiên sau đó ông đã nhanh chóng chính minh được năng lực của mình bằng kết quả thực tế.

Trên trang cá nhân, Chủ tịch Trần Hùng Huy thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường gần gũi, vui vẻ và đầy năng lượng. Vị chủ tịch trẻ cùng thường xuyên chia sẻ các bài viết về văn hóa doanh nghiệp và các hoạt động cùng tập thể cán bộ nhân viên của ngân hàng ACB.

Đến nay, anh đã chạm ngưỡng 45 tuổi nhưng Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, gương mặt điển trai và vóc dáng cân đối.