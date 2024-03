Dự báo tiền điện các hộ gia đình tăng mạnh

Theo Tổng công ty Điện lực TPHCM, dù chưa vào cao điểm nắng nóng nhưng trong 2 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện tiêu thụ tại 21 tỉnh, thành phía Nam đã hơn 13,5 tỉ kWh/h, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại TPHCM, tính đến ngày 20/3, sản lượng tiêu thụ điện bình quân đạt 77,43 triệu kWh/ngày, cao hơn 12,35% so với cùng kỳ năm 2023. Ngày có sản lượng tiêu thụ điện cao nhất rơi vào khoảng 91,65 triệu kWh, trong khi đó, mức kỷ lục của năm 2023 bắt đầu vào tháng 5 với khoảng 94,8 triệu kWh/h.

Bắt đầu từ cuối tháng 3 đến hết quý 2/2024, TPHCM sẽ có những đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ nhiều thời điểm lên đến 370C - 400C, số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn, thậm chí nắng nóng cả vào ban đêm. Thực tế, mùa khô 2024, do hiện tượng El Nino nên thời tiết nắng nóng gay gắt đã bắt đầu từ tháng 3, với nhiệt độ trung bình cao hơn năm trước từ 10C - 1.50C. Do đó nhu cầu sử dụng điện tăng theo, chủ yếu là sử dụng các thiết bị giải nhiệt, làm mát, đặc biệt là máy lạnh.

Ngành điện liên tục khuyến cáo người dân tiết kiệm điện - Ảnh minh họa

Dự báo, sản lượng điện nhận bình quân ngày của tháng 4, 5, 6 tiếp tục tăng cao, đạt từ 84,3 - 87,6 triệu kWh/ngày và đỉnh điểm trong tháng 4, 5 này sẽ có một số ngày, điện nhận vượt trên 95 triệu kWh/ngày, là mức cao nhất chưa từng có trong lịch sử điện nhận tại TPHCM.

Đặc biệt, tỉ lệ khách hàng sử dụng từ bậc thang giá điện bậc 6 tăng cao hơn 30% (những tháng trước chỉ khoảng 20%). Khi sử dụng điện ở bậc 5 và bậc 6 tăng, lượng sử dụng điện tăng dẫn đến hóa đơn tiền điện cao hơn. Theo đó, nếu trung bình tiền điện sử dụng những tháng trước khoảng 1,7 -1,8 triệu đồng/tháng thì hóa đơn các tháng tiếp theo sẽ tăng khoảng 30%.

Để đảm bảo cung cấp điện của TPHCM, hệ thống điện TPHCM hiện nay có độ dự phòng với công suất từ 40-60%, đủ đáp ứng cho nhu cầu phụ tải của thành phố theo tất cả các kịch bản tăng trưởng. Tuy nhiên, không loại trừ xảy ra quá tải cục bộ phạm vi nhỏ, do nhu cầu sử dụng tăng đột biến trong khu vực.

Đồng thời, để đảm bảo vận hành hệ thống được an toàn, liên tục và chia sẻ với cả nước, ngành điện tăng cường tuyên truyền, vận động tiết kiệm điện và sẵn sàng các phương án điều tiết khi có yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cụ thể, tại TPHCM sẽ đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng. Các trung tâm điều độ hệ thống điện giám sát, công ty điện lực rà soát, xử lý và có phương án không để xảy ra đầy, quá tải.

Theo PNO