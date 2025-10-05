Giá bitcoin cao kỷ lục trên 125.000 USD, liệu mức tăng tiếp theo có lên tới 150.000 USD?

Ảnh minh họa: Bitcoinmagazine.

Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, đã đạt mức cao kỷ lục mới vào Chủ nhật 5/10, tăng gần 2,7% lên 125.245,57 USD lúc 05:12 GMT.

Kỷ lục trước đó của Bitcoin là 124.480 USD vào giữa tháng 8, được thúc đẩy nhờ các chính sách cởi mở hơn từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức.

Đồng tiền kỹ thuật số này đã tăng giá liên tiếp 8 phiên tính đến thứ Sáu, nhờ đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ và dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ ETF Bitcoin.

Tháng 9 vốn thường là giai đoạn khó khăn đối với Bitcoin, nhưng trong những năm mà đồng tiền này kết thúc tháng tăng giá, quý IV thường ghi nhận mức tăng vượt trội.

Dữ liệu cho thấy trong các năm 2015, 2016, 2023 và 2024, sau khi Bitcoin tăng trong tháng 9, quý IV liền sau đó đều chứng kiến các đợt bứt phá trung bình hơn 50%.

Dự báo lạc quan

Các mô hình mùa vụ cũng cho thấy giai đoạn đầu quý có vai trò đặc biệt quan trọng. Kể từ năm 2015, tháng 10 mang lại mức tăng trung bình 21,8%, trong khi tháng 11 tăng thêm 10,8%, theo số liệu của Bitcoin Magazine Pro.

Nếu xu hướng tương tự lặp lại trong năm nay, Bitcoin có thể vượt mốc 150.000 USD trước khi năm kết thúc.

Đây là kịch bản quen thuộc trong cộng đồng tiền điện tử, hứa hẹn một đợt tăng mới trong năm vốn đã ghi nhận nhiều kỷ lục, diễn ra sau sự kiện halving (giảm một nửa) hồi tháng 4 – khi nguồn cung Bitcoin mới bị cắt giảm một nửa, thường kéo theo áp lực tăng giá.

Dù Bitcoin đã đi ngang trong vài tháng gần đây, các chỉ báo thanh khoản chính cho thấy khả năng bứt phá đang đến gần. Tốc độ tăng trưởng M2 toàn cầu, xu hướng cung stablecoin và đà tăng của vàng – tài sản mà Bitcoin có độ tương quan chặt chẽ với độ trễ khoảng 40 ngày – đều đang hướng lên.

ETF Bitcoin và làn sóng đầu tư tổ chức

Hoạt động của các nhà đầu tư tổ chức đang tiếp thêm tâm lý lạc quan cho thị trường. BlackRock đã chuyển hơn 130 triệu USD giá trị Bitcoin sang sàn Coinbase – một động thái mà giới quan sát coi là tín hiệu về khả năng dòng vốn mới sẽ chảy vào các sản phẩm đầu tư của tập đoàn này.

Kể từ năm 2015, Bitcoin đạt mức tăng trung bình gần 58% trong quý IV – cao nhất trong tất cả các giai đoạn 3 tháng của năm. Liệu năm 2025 có tiếp tục theo “kịch bản vàng” này hay không sẽ phụ thuộc vào việc giới đầu tư duy trì khẩu vị rủi ro đến đâu trong những tháng tới.