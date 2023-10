Khai hoang, sử dụng 40 năm, giật mình vì đất đã được bán

Ngày 20/9, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức đã có văn bản thông báo đến Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức hoãn ngày thi hành án chuyển quyền sử dụng đất đối với bà Phan Thị Kim Hồng, sinh năm 1969, địa chỉ: Số 191/1, ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức , tỉnh Long An.

Lý do: để đảm bảo việc cưỡng chế chuyển quyền sử dụng đất đối với bà Phan Thị Kim Hồng theo bản án Số 85/2022/DS-PT ngày 25/4/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An là an toàn, hợp pháp. Thời gian, địa điểm cưỡng bức chuyển quyền sử dụng đất đối với bà Phan Thị Kim Hồng sẽ được thông báo sau.