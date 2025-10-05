Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,22% trong quý III bất chấp thuế quan của Mỹ

“Đây là mức tăng trưởng theo quý cao nhất kể từ năm 2011, ngoại trừ giai đoạn bùng nổ năm 2022 sau đại dịch Covid-19", Reuters dẫn tuyên bố Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay.

Báo cáo của Bộ Tài chính được công bố hôm Chủ nhật (5/10) không bao gồm số liệu thương mại – yếu tố then chốt khi mức thuế nhập khẩu 20% của Mỹ do chính quyền Trump áp đặt bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7/8, tức giữa quý III. Văn phòng Thống kê Quốc gia dự kiến sẽ công bố bộ dữ liệu kinh tế đầy đủ, bao gồm cả số liệu thương mại, vào thứ Hai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng trước cho biết Việt Nam dự kiến xuất khẩu tăng hơn 12% trong năm nay, bất chấp một báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cảnh báo rằng, thuế quan của Mỹ có thể khiến xuất khẩu sang thị trường này giảm tới 1/5, khiến Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chính phủ và Bộ Công Thương khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán thương mại với Mỹ.

Quý III cũng ghi dấu hàng loạt thiên tai nghiêm trọng, với 8 cơn bão đổ bộ, trong đó có bão Bualoi gây thiệt hại ước tính 16,5 nghìn tỷ đồng (625,5 triệu USD).

Trong 9 tháng đầu năm 2025, GDP của Việt Nam tăng 7,84% so với cùng kỳ năm 2024, theo số liệu của chính phủ.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt 8,3% – 8,5%, cao hơn nhiều so với mức 7,09% của năm 2024, và vượt dự báo 6,6% của Ngân hàng Thế giới cũng như 6,5% của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tuy nhiên, chính phủ cũng cảnh báo tăng trưởng năm 2025 sẽ đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm áp lực từ kinh tế toàn cầu, cải cách trong nước còn chậm, và thiên tai ngày càng dữ dội có khả năng tiếp diễn trong những tháng cuối năm.

Chỉ số giá tiêu dùng trong 9 tháng đầu năm tăng 3,27% so với cùng kỳ, với lạm phát tháng 9 ở mức 3,38%, theo báo cáo của chính phủ.