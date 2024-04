Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Mercedes-Benz đành phải thực hiện đợt triệu hồi mới đối với GLE và GLS đời 2018 - 2023 trên toàn cầu theo yêu cầu của Cơ quan Giao thông Đức (KBA). Vấn đề nằm ở lỗi phần mềm bộ điều khiển có thể gây hỏng hộp số/động cơ và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn khi đi trên đường.



Tổng cộng có 260.658 chiếc của hãng bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi toàn cầu này. Theo dự kiến của hãng, các xe này sẽ được cập nhật phần mềm tại đại lý để khắc phục lỗi.

Mẫu gầm cao GLE của Mercedes-Benz. Nguồn: Mercedes-Benz





Cách đây ít ngày, Mercedes-Benz cũng đã phải thực hiện đợt triệu hồi toàn cầu cho GLE và GLS do lỗi cáp điện 48V, và số lượng xe bị ảnh hưởng lên tới 340.965 chiếc. Nguyên nhân cụ thể được cho biết là do dây mát của hệ thống điện 48V dưới ghế hành khách đã không được siết đúng cách và an toàn; phần kết nối tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.