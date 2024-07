Nâng cấp sản phẩm, doanh nghiệp Việt sẽ dễ dàng vào được hệ thống phân phối hiện đại

18/07/2024 8:29 AM (GMT+7)

Hàng Việt Nam chiếm tới hơn 80% trong hệ thống Lotte Mart.

Thông tin tại hội thảo “Kết nối sản phẩm thực phẩm an toàn vào kênh phân phối hiện đại” diễn ra vào ngày 17/7, Bộ Công Thương cho biết hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 25% tổng mức bán lẻ với tốc độ tăng trưởng rất mạnh mẽ, đạt 11,8%/năm.

Hàng hóa trong các hệ thống bán lẻ hiện đại đa số được kiểm soát về chất lượng, mẫu mã và giá cả. Hệ thống phân phối, logistics chuyên nghiệp hơn so với chợ truyền thống nên hàng hóa được đảm bảo chất lượng khi đến tay người tiêu dùng.

Tuy nhiên, để trở thành nhà cung ứng cho hệ thống phân phối hiện đại không dễ, cần phải đáp ứng những đòi hỏi nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, chất lượng.

Hội thảo “Kết nối sản phẩm thực phẩm an toàn vào kênh phân phối hiện đại” diễn ra vào ngày 17/7

Với hệ thống Lotte Mart Việt Nam, ông Park Chang Lyul, Giám đốc Vận hành Lotte Mart Việt Nam cho biết các mặt hàng tươi sống, hàng chế biến, bao gói bày bán tại hệ thống Lotte Mart đều phải đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; phải trải qua quy trình kiểm tra chất lượng chặt chẽ từ khâu đầu vào đến khâu trưng bày trên quầy, lấy mẫu định kỳ hoặc ngẫu nhiên để kiểm tra.

Đồng thời phải đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và các chứng nhận sản phẩm uy tín như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, có chứng nhận HACCP, ISO 22000, Viet GAP, GlobalGAP, Organic, kết quả kiểm nghiệm, giấy chứng nhận bản quyền thương hiệu/hình ảnh…

Ngay từ khâu nhận hàng hóa, nhân viên Lotte Mart luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc: hàng hóa khi nhận vào phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải đảm bảo theo tiêu chuẩn của siêu thị đặt ra.

Bên cạnh các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm do các cơ quan ban ngành đề ra, tất cả các sản phẩm tươi sống và thực phẩm khô tại Lotte Mart đều được thường xuyên được đội ngũ kiểm định chất lượng nội bộ kiểm soát chặt chẽ theo chuẩn riêng từ Lotte Mart và tập đoàn Lotte để đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn khi đến tay người tiêu dùng.

Gần 16 năm hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam, danh mục hàng hóa đang phân phối tại hệ thống siêu thị Lotte Mart lên tới hơn 100.000 mặt hàng từ thực phẩm, đồ gia dụng tới thời trang, điện máy,… trong đó hàng Việt Nam chiếm tới hơn 80%.

Ông Park Chang Lyul thẳng thắn cho rằng có một số điểm mà các nhà cung ứng trong nước nên chú ý, cải thiện để sản phẩm của doanh nghiệp dễ dàng xuất hiện ở các hệ thống siêu thị quy mô lớn như Lotte hơn.

Tại Lotte, mỗi đơn vị sẽ có bộ hồ sơ riêng để tiếp nhận các mặt hàng thực phẩm. Các nhà cung cấp trước tiên phải đáp ứng về mặt giấy tờ chứng nhận chất lượng sản phẩm, chứng nhận hoạt động cũng như tìm hiểu về quy trình giao nhận hàng hóa của hệ thống bán lẻ để đảm bảo cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết.

Ông Park Chang Lyul, Giám đốc Vận hành Lotte Mart Việt Nam.

Lotte Mart Việt Nam không ngừng tìm kiếm các nhà cung cấp trong nước đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đa dạng hơn các mặt hàng. Để trở thành nhà cung ứng cho Lotte Mart Việt Nam, theo ông Park Chang Lyul, các nhà cung cấp cần đầu tư hơn vào mẫu mã bao bì sản phẩm, kiểu dáng công nghiệp để bắt kịp sự thay đổi của thị trường và tạo hiệu ứng cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, chú trọng vào vấn đề nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm, một trong những yếu tố giúp đưa hàng vào siêu thị dễ hơn. Việc sử dụng tem truy xuất hàng hoá dưới dạng QR code sẽ giúp bảo vệ và khẳng định chất lượng sản phẩm của các nhà cung cấp.

Ngoài ra, yếu tố quan trọng để thu hút người tiêu dùng là độ đồng đều chất lượng hàng hóa, đảm bảo đủ sản lượng cung cấp và giữ được sản phẩm tươi ngon khi vận chuyển đến siêu thị. Vấn đề này hiện nay nhiều nhà cung ứng Việt Nam gặp khó khăn trong việc đảm bảo thời gian giao hàng, bị chậm trễ hoặc thiếu hàng, hay hàng hóa không đạt đủ điều kiện giao nhận.

“Nếu các nhà cung cấp trong nước cải thiện được các vấn đề trên thì con đường đưa sản phẩm của các doanh nghiệp vào hệ thống siêu thị hiện đại như Lotte Mart sẽ rất rộng mở”, đại diện Lotte Mart Việt Nam tin tưởng.

