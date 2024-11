Ngân hàng Thế giới, Thụy Sĩ bắt tay cùng thúc đẩy phát triển đô thị bền vững

Quỹ tín thác trị giá 5 triệu USD vừa được ký cũng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hiện nay giữa Thụy Sĩ và Ngân hàng Thế giới trong việc thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam.



Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass (bên trái) và bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, tại lễ ký kết thỏa thuận ngày 1/1/2024. Nguồn: World Bank

"Khoản tài trợ này cho phép chúng tôi tiếp tục hợp tác với chính quyền các đô thị để tích hợp các giải pháp bền vững vào quy hoạch đô thị và chính sách kinh tế, hướng đến xây dựng mô hình phát triển carbon thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu," bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết hôm nay 4/11.



Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ đẩy mạnh hỗ trợ cho những đô thị lớn nhất của Việt Nam như TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ trong quá trình hướng tới tầm nhìn tăng trưởng xanh".

Do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ, chương trình mới này được mang tên "Quỹ Tín thác Một Nhà Tài trợ Nhằm Thúc đẩy Tăng trưởng Xanh và Bền vững tại các Đô thị Lớn của Việt Nam". Tên gốc từ Ngân hàng Thế giới là "Vietnam Accelerating Green and Resilient Growth in Large Cities Single-Donor Trust Fund".

Quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ các thành phố lớn phát triển bền vững đồng thời quản lý các rủi ro ngày càng tăng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai.

Trong khuôn khổ chương trình này, Ngân hàng Thế giới sẽ xây dựng nền tảng tri thức tổng hợp từ các thông lệ tốt nhất về kỹ thuật và vận hành, dựa trên kiến thức chuyên môn quốc tế phù hợp với điều kiện thực tế trong nước, nhằm đề xuất những giải pháp chiến lược giải quyết những thách thức đô thị.

Chương trình cũng sẽ nâng cao năng lực hoạch định chính sách và hỗ trợ các thành phố và cơ quan trung ương trong việc huy động và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, đồng thời thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kiến thức.

Ông Thomas Gass, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, cho biết: "Quan hệ đối tác này thể hiện cam kết của Thụy Sĩ đối với phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam. Bằng việc kết hợp nguồn tài chính của Thụy Sĩ với kiến thức của Ngân hàng Thế giới, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các đô thị của Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh đồng thời nâng cao khả năng thích ứng với những thách thức về khí hậu."

Thụy Sĩ và Ngân hàng Thế giới là đối tác chiến lược lâu dài trong hoạt động hỗ trợ phát triển đô thị tại Việt Nam.