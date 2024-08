Mới đạt 15% chỉ tiêu, TP.HCM sẽ giải ngân cho đầu tư công ra sao?

02/08/2024 11:38 AM (GMT+7)

Tại phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2024, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh đến đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công những tháng còn lại của năm 2024.

Ông nhấn mạnh lãnh đạo các cấp, các ngành phải ưu tiên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đạt mục tiêu năm. "Ngày hôm nay nhận được báo cáo vướng mắc thì ngày mai họp tháo gỡ ngay, không chờ vì việc này rất khẩn trương".

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (người đúng) nhấn mạnh đến đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công tại phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2024. Ảnh: Trung tâm báo chí TP.HCM

Ông Mãi nêu ví dụ: Có hai dự án có nguy cơ chậm tiến độ qua năm sau ông đã đăng ký phụ trách là dự án rạch Xuyên Tâm và bờ Bắc kênh Đôi. Tuy nhiên nếu làm tốt, vẫn có thể giải ngân kịp trong năm nay. Hai dự án này do áp dụng luật mới, nên kinh phí giải phóng mặt bằng tăng lên.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị phải tập trung vào ba nhóm động lực tăng trưởng. Trong đó, về đầu tư công, các chủ đầu tư thì phải cam kết số lượng giải ngân hàng tháng và trung bình mỗi tháng phải giải ngân 10.000 tỷ đồng.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, vốn đầu tư thực hiện xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện tháng 7 năm 2024 tại TP.HCM đạt 4.182,2 tỷ đồng, giảm 13,9% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý ước thực hiện 4.178,2 tỷ đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước tại TP.HCM ước thực hiện 20.744,4 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ (7 tháng năm 2023 thực hiện 19.927,9 tỷ đồng). Đến ngày 26/7, TP.HCM mới giải ngân 11.800 tỷ đồng, đạt 15% số vốn được giao.

Theo UBND Thành phố, mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao là 79.263 tỷ đồng, Thành phố đặt mục tiêu giải ngân đạt từ 95% trở lên trên tổng số vốn này.

Ông Mãi nhấn mạnh từ giờ đến cuối năm thành phố phải tăng trưởng kinh tế ít nhất 7,5% và thu ngân sách đạt chỉ tiêu.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hồ sơ để hoàn thiện và thực hiện các dự án theo Nghị quyết 98, bao gồm: giao thông, y tế, văn hoá, giáo dục. Trong 6 tháng cuối năm đề nghị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cho các dự án giao thông, văn hóa - xã hội…



Với 47 dự án nhà ở xã hội, ông Mãi yêu cầu Sở Xây dựng thành phố đề xuất những dự án nào cần tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Dự án rạch Xuyên Tâm do đích thân Chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách. Ảnh: A.T

"Những dự án nào tập trung được thì có để xuất, phải xác định từ đây tới cuối năm có bao nhiêu dự án, bao nhiêu tiền từ các dự án này chảy vào nền kinh tế để đóng góp cho tăng trưởng, phải xác tới mức vậy chứ không nói chung chung", ông Mãi nhấn mạnh.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, nguồn thu nội địa của TP.HCM ước đạt 226.927 tỷ đồng, đạt 68% dự toán, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 20.704 tỷ đồng, đạt 69,2% dự toán, tăng 15,5%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 67.546 tỷ đồng, đạt 73,7% dự toán, tăng 19,5%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 51.522 tỷ đồng, đạt 73,7% dự toán, tăng 14,4%.