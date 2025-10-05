Theo Thời báo Ấn Độ, Việt Nam có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác. Ảnh baochinhphu.vn

Theo bài bình luận trên Thời báo Ấn Độ mới đây, Việt Nam đã chứng minh rằng với những bước đi chiến lược được tính toán kỹ lưỡng, việc nắm bắt cơ hội trong cả lĩnh vực đối nội lẫn đối ngoại có thể biến hoàn cảnh bất lợi thành thuận lợi.

Từ chỗ được nhìn nhận chủ yếu như một đất nước đang phát triển, chịu nhiều vết thương chiến tranh, Việt Nam nay đã được công nhận là một cường quốc tầm trung đang lên, có ảnh hưởng vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á. Điều quan trọng là sự chuyển mình này không hề ngẫu nhiên, mà là kết quả của những bước đi chiến lược khéo léo, có thể trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác.

Đổi mới trong tư duy phát triển kinh tế

Một điểm nổi bật của Việt Nam là sự linh hoạt trong việc thay đổi phương pháp để đạt mục tiêu phát triển kinh tế, Thời báo Ấn Độ bình luận.

Tại Đại hội XIII, Đảng đã nhìn nhận rằng một số chỉ tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa chưa được hoàn thành như kỳ vọng, và đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải đẩy mạnh hơn nữa. Năm 2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết 43 về chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và các đợt phong tỏa.

Cuối năm 2024 và đầu 2025, Việt Nam ban hành “4 trụ cột” chiến lược, là các nghị quyết chiến lược để định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, Nghị quyết 68 (tháng 5/2025) xác định khu vực kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế quốc dân, đặt mục tiêu khu vực này đóng góp từ 55–58% GDP, chiếm 35–40% ngân sách nhà nước, và sử dụng tới 85% lực lượng lao động.

Mục tiêu đề ra là sẽ có hai triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó ít nhất có khoảng 20 tập đoàn lớn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu vào năm 2030; đến năm 2045, con số này là ba triệu doanh nghiệp và đóng góp trên 60% GDP.

Song song, Nghị quyết 66 (tháng 4/2025) tập trung cải thiện khung luật pháp và thực thi, bảo vệ quyền sở hữu, thực thi hợp đồng, cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ rào cản hành chính - đặc biệt đối với các mô hình kinh doanh mới như AI, blockchain, fintech.

Nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việt Nam nhìn thấy rằng tăng trưởng kinh tế không thể bền vững nếu thiếu đi khoa học – công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ (tháng 12/2024) và Nghị quyết 71 về giáo dục và đào tạo (2025) đặt đổi mới sáng tạo và con người làm trung tâm của chiến lược quốc gia. Mục tiêu đến năm 2030 là Việt Nam sẽ đạt được trình độ phát triển nhân lực, đào tạo, năng lực đổi mới sáng tạo thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao, vượt mức trung bình toàn cầu.

Với dân số trẻ và ngày càng có tay nghề cao, Việt Nam không chỉ muốn giữ vị trí là “công xưởng giá rẻ” mà hướng tới một nền kinh tế dựa trên tri thức, sẵn sàng cho thời đại số, theo Thời báo Ấn Đô.

Ngoại giao linh hoạt và hội nhập quốc tế

Một yếu tố quan trọng làm nên thành công của Việt Nam là cách tiếp cận ngoại giao rất khéo léo, được gọi là “ngoại giao cây tre” — thân tre vững chắc giữ gìn chủ quyền và lợi ích quốc gia, cành lá linh hoạt thích ứng với hoàn cảnh quốc tế biến đổi.

Việt Nam không chọn phe trong các cuộc đối đầu giữa các cường quốc, mà giữ sự chủ động, độc lập, tăng cường mối quan hệ với nhiều quốc gia cùng lúc, đồng thời thúc đẩy sự tuân thủ các nguyên tắc quốc tế, luật pháp quốc tế, đa phương hóa quan hệ.

Việc Việt Nam thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với nhiều nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Pháp và các nước lớn khác như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ là bằng chứng rõ ràng cho hướng đi này.

Hội nhập quốc tế không chỉ là kinh tế mà cả văn hóa, chính trị, công nghệ. Từ việc gia nhập WTO năm 2007 đến hệ thống các hiệp định thương mại tự do (FTA) cao cấp như CPTPP, RCEP, EVFTA – tất cả đã mở ra cho Việt Nam những cánh cửa vào các thị trường lớn, giúp đa dạng hóa đối tác, giảm phụ thuộc vào một thị trường hay một quốc gia duy nhất.

Sức mạnh mềm, ổn định và môi trường đầu tư

Việt Nam không chỉ phát triển về mặt kinh tế – chính trị, mà còn xây dựng được hình ảnh quốc tế tích cực qua các hoạt động hỗ trợ quốc tế, tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, cam kết mạnh mẽ về vấn đề khí hậu như mục tiêu “phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”, và tăng tiếng nói của mình trong các vấn đề của thế giới phương Nam.

Một trong những lợi thế lớn là ổn định nội bộ: chính sách nhất quán, quản trị ổn định, kế hoạch dài hạn được duy trì qua các nhiệm kỳ. Các chương trình cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch trong đăng ký doanh nghiệp, phân cấp quyền hạn, và số hóa dịch vụ công – tất cả là những nhân tố thu hút đầu tư nước ngoài, tạo lòng tin đối với các nhà đầu tư và đối tác quốc tế.



Tuy vậy, Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Việc duy trì tăng trưởng cao giữa lúc dân số già hóa, tác động của biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, năng lực công nghệ đôi chỗ chưa tương xứng yêu cầu đặt ra – tất cả đòi hỏi sự điều chỉnh nhanh chóng và tiếp tục đổi mới thể chế, theo Thời báo Ấn Độ.