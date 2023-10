Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (2/10): Các mã VTP, VPB và nhóm dịch vụ dầu khí được khuyến nghị

02/10/2023 6:30 AM (GMT+7)

Phiên giao dịch cuối tuần qua, dòng tiền chủ yếu đứng ngoài khiến thị trường có phiên giao dịch ảm đạm khi thanh khoản xuống thấp nhất gần 3 tháng.

Chỉ số VN-Index may mắn thoát phiên điều chỉnh nhờ sự nâng đỡ của cặp VIC và VHM. Cụ thể, cặp đôi VHM và VIC lần lượt đóng góp 1,84 và 1,11 điểm vào chỉ số chung. Kết phiên, VIC tăng 4,1% với thanh khoản vẫn thuộc top 10 dẫn đầu thị trường, đạt 13,57 triệu đơn vị; trong khi đó, VHM kết phiên tăng 2,2% và khớp gần 7,3 triệu đơn vị.

Cổ phiếu VTP của Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (UPCoM: VTP) được khuyến nghị mua. Ảnh: Viettel Post

Đóng cửa, sàn HoSE có 277 mã tăng và 212 mã giảm, VN-Index tăng nhẹ 1,72 điểm (+0,15%) lên 1.154,15 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE đạt 574,8 triệu đơn vị, giá trị hơn 13.960 tỷ đồng.

Trong khi đó, sàn HNX có 106 mã tăng và 72 mã giảm, HNX-Index tăng 1,85 điểm (+0,79%) lên 236,35 điểm. Còn tại UPCoM, chốt phiên UPCoM-Index tăng 0,35 điểm (+0,39%) lên 88,78 điểm.

Nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược nào phiên hôm nay (2/10)?

Theo Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) , xét về kỹ thuật, điểm tích cực trong phiên cuối tuần qua là VN-Index đã test thành công mốc hỗ trợ của đường trung bình MA200 trên biểu đồ tuần và đã có nhịp hồi lại.

Tuy nhiên trong tuần, những phiên tăng điểm hồi phục đều có khối lượng sụt giảm lớn so với các phiên giảm cho thấy lực cầu vẫn chưa mạnh dạn nhập cuộc, thế nên động lực tăng điểm vẫn chưa được xác nhận.

Dẫu vậy, CSI vẫn kỳ vọng nhịp hồi kỹ thuật sẽ kéo VN-Index lên ngưỡng kháng cự 1.175-1.200 điểm trong tuần tới.

"Chúng tôi đã khuyến nghị mua thăm dò trong ba phiên trước tại ngưỡng hỗ trợ 1.120-1.140 điểm của tuần vừa qua. Dù đã có chút thành quả, nhưng xung lực tăng điểm chưa được xác nhận nên hạn chế việc tăng thêm tỷ trọng, đồng thời căn bán một phần khi VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự trên", chuyên gia CSI khuyến nghị.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì nhận định, trong kịch bản thận trọng, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh trong các phiên tới, nhằm thiết lập một mặt bằng giá vững chãi hơn với ngưỡng hỗ trợ gần được đặt quanh 1.14x điểm và sâu hơn là 1.12x điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị bán hạ tỷ trọng trading đã mở trong các nhịp hồi sớm.

Cổ phiếu VTP được khuyến nghị với giá mục tiêu 57.200 đồng/cp. Ảnh: HNX

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) thì nhận định, trong ngắn hạn nhịp điều chỉnh và tích lũy trở lại của thị trường có thể còn kéo dài. Vì vậy, các nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì danh mục với tỷ trọng thấp và thận trọng bởi các nhịp hồi phục chỉ mang tính kỹ thuật.

Còn Chứng khoán Vietcombank (VCBS) thì khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và lên kế hoạch giao dịch ngắn hạn để quản trị rủi ro. Các nhà đầu tư chỉ nên duy trì tỷ trọng từ 10-30% tài khoản cổ phiếu cho chiến lược giao dịch lướt sóng ngắn hạn.

Các mã VTP, VPB và nhóm dịch vụ dầu khí được khuyến nghị mua vào

Trong phiên giao dịch hôm nay (2/10), Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì khuyến nghị mua với cổ phiếu VTP của Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (UPCoM: VTP).

Theo KBSV, báo cáo vừa được Allied Market Research công bố, thị trường dịch vụ chuyển phát Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 24,1%/năm giai đoạn từ nay đến 2030. Với vị thế là một trong các doanh nghiệp đầu ngành, VTP dự kiến sẽ hưởng lợi đáng kể từ sự tăng trưởng nhanh của của ngành.

Giữa cuộc chiến về giá đang ngày càng gay gắt khi các công ty liên tục hạ giá dịch vụ xuống thấp hơn, VTP thực hiện chiến lược chú trọng tập trung vào tối ưu hóa chi phí trên mỗi đơn hàng để cải thiện biên lợi nhuận mảng chuyển phát, kì vọng đạt mức 8 đến 9% trong năm nay.

Viettel Post đặt kế hoạch tăng thị phần mảng chuyển phát từ 18% lến 21% trong năm nay thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng nhân viên, ứng dụng công nghệ cao và đầu tư cơ sở hạ tầng để giảm tối đa thời gian toàn trình của bưu gửi cũng như giảm tối đa tỷ lệ hư hỏng.

"Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VTP, giá mục tiêu 57.200 đồng/cp, tương đương với mức lợi nhuận 23% so với giá đóng cửa ngày 28/9/2023", chuyên gia của KBSV khuyến nghị.

Công ty chứng khoán VNDirect (VND) thì khuyến nghị khả quan cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HoSE: VPB).

Theo VNDirect, công ty tài chính tiêu dùng của VPB tiếp tục ghi nhận lỗ trong quý thứ 5 liên tiếp, (~2 nghìn tỷ trước thuế – cao hơn so với Q1/23, theo ước tính của VND). NIM của công ty cũng giảm về 16% từ mức 20,2% so vớicùng kỳ trong khi tỷ lệ nợ xấu vẫn tiếp tục tăng nhẹ. Trong khi đó, dư nợ của FE duy trì so với quý trước khi công ty hạn chế cho vay mới để tập trung toàn lực vào quá trình tái cấu trúc.

Tuy nhiên, VND kỳ vọng VPB sẽ hoàn thành việc tái cấu trúc sớm nhất trong năm nay và bắt đầu ghi nhận lãi trở lại từ năm 2024.

Năm 2023 là một trong những năm khó khăn nhất với VPB trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và Ngân hàng đã tận dụng lúc này để tái cơ cấu lại toàn bộ hoạt động kinh doanh. Do đó, VND hoàn toàn kỳ vọng lợi nhuận Ngân hàng sẽ bật tăng trở lại từ năm tới.

"VPB hiện đang giao dịch tại mức 1,0 lần giá trị sổ sách 2023, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 3 năm là 1,8 lần. Ở mức định giá này, VND vẫn cho rằng cổ phiếu hấp dẫn với kỳ vọng tăng trưởng trong dài hạn cùng với nguồn vốn dồi dào,

Do đó, VND giữ khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu VBP với giá mục tiêu cao hơn là 26.100 đồng/cp khi VND thực hiện tính toán với giá trị sổ sách ước tính vào giữa năm 2024 thay vì cuối năm 2023", chuyên gia VNDirect khuyến nghị.

Còn theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC) thì khuyến nghị theo dõi nhóm cổ phiếu dịch vụ dầu khí.

Theo FSC, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên rủi ro ngắn hạn đã giảm đáng kể. Ngoài ra, đồ thị giá vượt lên trên đường trung bình 20 phiên. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số nhóm Dịch vụ dầu khí vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Do đó, trong ngắn hạn, FSC khuyến nghị các nhà đầu tư có thể theo dõi nhóm cổ phiếu này và có thể dừng bán ở nhóm cổ phiếu này.

Cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm: PVS, PVD.